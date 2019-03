Liga - Real Madrid, Barça, Atlético... Une nouveauté pour le championnat la saison prochaine

Un changement a été acté pour la programmation des matches de Liga la saison prochaine.

La Liga le lundi, c'est fini ! Cheval de bataille de nombreux aficionados de football de l'autre côté des Pyrénées, le changement de programmation des rencontres de Liga le lundi soir a bien été acté.

A partir de la saison prochaine, plus aucune rencontre du championnat espagnol ne sera programmée un lundi soir. L'intégralité des matches des journées successives dans la compétition auront lieu avant la fin du weekend.

Les supporters des différents clubs avaient montré leur mécontentement quant à ce mode de fonctionnement loin d'être idéal pour l'organisation des déplacements notamment.

Le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, a donc entendu leur appel et y a répondu favorablement.

« Il n'y aura plus de football le lundi. À partir de la saison prochaine, les matches de foot auront lieu le samedi et le dimanche. Le business est important, mais les fans sont encore plus importants », a indiqué le dirigeant sur son compte Twitter officiel ce vendredi.

NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES.

A partir de la próxima Temporada en @laliga habrá fútbol sábados y domingos 🏟

Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos.

El negocio es importante pero más los aficionados 👨‍👩‍👧‍👦

Somos la @rfef#SomosFútbol 👟⚽ pic.twitter.com/hp8R01hPSv — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 1 mars 2019

Evidemment, cette réforme ne changera rien pour les socios du Real Madrid ou du FC Barcelone, la grande majorité des matches des deux géants du pays étant programmés le samedi ou le dimanche. Un constat qui s'applique également aux autres écuries importantes de la compétition, comme l'Atlético de Madrid ou encore le FC Séville.

Pour rappel, cette saison, le Barça, champion en titre, mène encore la danse avec 7 points d'avance sur l'Atlético d'Antoine Griezmann en tête de la Liga. Le Real Madrid, toujours en lice pour conserver son trophée en Ligue des champions, ne pointe qu'au troisième rang à neuf points des Blaugrana.

Les deux clubs rivaux se sont affrontés en milieu de semaine, en demi-finale retour de la Coupe du Roi, avec un succès des coéquipiers de Lionel Messi à la clé (0-3), qui ont donc composté leur ticket pour la finale de la compétition domestique.