Liga - Qui est Ansu Fati, le nouveau talent précoce du Barça ?

Né en Guinée-Bissau, l'attaquant de 16 ans est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Blaugrana à faire ses débuts en Liga.

Privé de Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé, Ernesto Valverde a dû innover pour composer sa ligne d'attaque face au Betis. Si Antoine Griezmann a assumé ses responsabilités face au club andalou, avec un doublé, un tout jeune joueur entré à la 78e minute a fait une très bonne impression pour ses premiers pas au Camp Nou.

Le deuxième record de précocité du club

Ansu Fati, âgé de 16 ans et 298 jours, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du à faire ses débuts en . Le record en la matière reste Vicenç Martinez, lors de la saison 1941-1942 (16 ans et 280 jours). Il fait ainsi mieux que Lionel Messi, qui avait connu sa première sous les couleurs catalanes à l'âge de 17 ans et 114 jours.

Prometteur en la saison dernière (quatre buts en neuf apparitions), Fati est un espoir de la Masia qui a su profiter des circonstances pour s'offrir une première avec les professionnels. Il avait été appelé en renfort quelques jours plus tôt en équipe première face aux nombreux blessés en attaque. Il a rejoint le prestigieux centre de formation des blaugrana à l'âge de dix ans.

Primer entrenament d’Ansu Fati amb el primer equip! ¡Primer entrenamiento de Ansu Fati con el primer equipo! #BarçaB #ForçaBarça pic.twitter.com/xhqb5kXDO5 — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 21, 2019

Si les dirigeants du FC Barcelone ont souvent délaissé leur centre de formation ces dernières années, à l'image du départ de Xavi Simons cet été au PSG, le cas d'Ansu Fati fait l'unanimité en interne : il a récemment prolongé jusqu'en juin 2022.

Sous les ordres de Victor Valdes, l'ancien gardien qui entraîne désormais la Juvenil A du Barça, le joueur né en -Bissau a démontré toute son insouciance et son talent au cours du quart d'heure disputé face au Betis. Reste à confirmer derrière. Le plus dur commence.