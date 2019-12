Liga - Morientes : "Mon coeur me dit que le Real va la gagner"

Alors que le Barça et le Real ne sont séparés que de deux points à mi-saison, Fernando Morientes a donné son avis sur l'issue de la course au titre.

"Le coeur me dit que le va gagner la ". Présent lors d'un tournoi de jeunes joueurs organisé en , Fernando Morientes a livré son avis pour la course au titre en Espagne, dans des propos relayés par As.

"Le coeur me dit que le Real Madrid va gagner la . Cela dépend de Messi, a assuré l'ancien buteur de l'AS . Quand Cristiano [Ronaldo] était là, les choses s'équilibraient beaucoup. Les deux équipes sont à un niveau vraiment optimal.

"Les saisons commencent en février. À partir de là, on voit comment sont réellement les équipes. Celui qui sera le mieux préparé l'emportera."

Actuellement distants de deux points seulement après la moitié du championnat, le Barça et le Real s'apprêtent à se livrer un duel à distance particulièrement serré - à l'image du Clasico, terminé sur un score nul 0-0 - pour une Liga que les Catalans ont empochée 8 fois lors des 11 dernières saisons. Une Liga que Zinédine Zidane a assuré vouloir conquérir à nouveau lors de son retour sur le banc merengue en mars dernier.

Deux équipes qui seront également engagées en huitièmes de finale de , respectivement face à et . Ce sera justement en février.