Liga - Le Real Madrid moins chaud que prévu pour Eden Hazard ?

Si l'intérêt assumé des deux parties concernées ne se dément pas depuis plusieurs saisons désormais, le Real y réfléchirait à deux fois, selon Marca.

C'est devenu un secret de polichinelle, Eden Hazard, maître à jouer des Blues de Chelsea, ne serait pas insensible aux avances du Real Madrid. Depuis de longs mois, les déclarations du Belge sont claires : la Maison Blanche serait pour lui une destination idéale s'il venait à quitter Londres cet été.

Néanmoins, si l'intérêt assumé des deux parties concernées ne se dément pas, et ce depuis plusieurs saisons désormais, Eden Hazard est toujours un joueur de Chelsea, et le Real Madrid, pourtant habitué aux recrutements onéreux, se montre de plus en plus mesuré sur le marché des transferts.

Et selon les informations du quotidien ibérique Marca de ce samedi, force est de constater que ce schéma pourrait se confirmer de nouveau cet été, lors d'un mercato estival qui s'annonce d'ores et déjà particulièrement mouvementé. En effet, Marca révèle tout d'abord que la récente sanction infligée aux Blues, interdits de recrutement pour les deux prochains mercatos, pourrait contraindre le club anglais à conserver le Belge l'été prochain.

De plus, les Merengue ne seraient plus vraiment emballés à l'idée d'enrôler celui qui avait brillé lors de la Coupe du Monde en Russie sous les couleurs de la Belgique, jugeant son recrutement trop onéreux, et empêchant les développements de Vinicius Jr ainsi que de Rodrygo.

Une information qu'il convient de prendre avec des pincettes, puisque de nouveau distancé en championnat cette saison, il ne serait pas étonnant de voir Eden Hazard réclamer son départ dès les premières semaines de tractations cet été... Si c'était le cas, le Real Madrid ne devrait pas se laisser doubler sur un tel dossier, qui plus est depuis que la star offensive de l'équipe Cristiano Ronaldo s'en est allée du côté de la Juventus Turin durant l'été 2018.