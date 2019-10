Liga - Le premier Clasico déplacé au Santiago Bernabeu ?

La Liga a demandé au Barça et au Real Madrid leur accord pour inverser la rencontre prévue le 26 octobre, alors que le climat est tendue en Catalogne.

Le premier Clasico de la saison entre le Barça et le Real, prévu le 26 octobre prochain au Camp Nou, pourrait être inversé et se dérouler à Madrid. La craint en effet que le climat actuellement tendu en Catalogne sur la question de l'indépendance ne vienne perturber la rencontre alors que des manifestations sont prévues ce jour-là.

Les autorités en charge de la première division espagnole discutent avec chaque club et leur ont demandé leur accord pour inverser le match. Ce qui voudrait dire que Madrid recevrait lors de la manche aller et Barcelone lors de la manche retour, en mars prochain.

"La Fédaration royale de football espagnole a reçu la requête de la Ligue et l'a faite parvenir devant le comité des compétitions, qui a fait connaître la situation aux deux clubs, a fait savoir ladite fédération dans un communiqué. Le et le ont jusqu'à lundi pour répondre. Après que leurs réponses seront reçues et analysées, le comité décidera."

De violentes manifestations ont eu lieu dans la ville de Barcelone après la condamnation par la Cour suprême espagnole de neuf leaders séparatistes ce lundi, avec des peines de prison allant de neuf à treize années. Le Barça avait alors réagi à ces condamnations en appelant au dialogue et affirmant que "la prison n'est pas la solution".

L'ancien joueur et entraîneur blaugrana Pep Guardiola, défenseur de la cause catalane, a lui aussi réagi à cette condamnation : "Les leaders condamnés aujourd'hui [lundi] représentent la majorité des partis politiques en Catalogne. L' vit dans une dérive autoritaire dans laquelle les lois antiterroristes sont utilisées pour poursuivre les dissidents. La lutte ne s'arrêtera pas tant que la répression continuera et que nous ne trouverons pas une solution pacifique et démocratique".