Liga - Le Barça dévoile son maillot extérieur pour la saison prochaine

Barcelone a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2019-20. L'équipe blaugrana a opté cette fois pour un maillot jaune moutarde avec une bande bleue et rouge sur le devant. Le jaune étant l'une des couleurs les plus utilisées par le club pour concevoir ses maillots extérieurs.

Cette nouvelle tenue sera en col en V avec les couleurs de la senyera - le drapeau de la Catalogne - sur le cou, soulignant "le lien entre Barça et la Catalogne", comme on peut le lire dans le communiqué publié par le club.

Après la colère suscitée par le maillot domicile en damier, le club assure que ce nouveau vêtement s’enracine dans la tradition catalane du club. Il s’agit d’une nouvelle édition de la tenue légendaire de 1979. Au cours de cette saison, la tenue de Cruyff et des Blaugrana était en effet très similaire.

👕 @FCBarcelona away kit 19/20

💛 The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

🔵🔴 pic.twitter.com/0nn96cD8fF