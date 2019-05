Liga - L'Atlético Madrid n'aurait reçu aucune offre pour Antoine Griezmann

Alors qu'Antoine Griezmann est annoncé au Barça la saison prochaine, l'Atlético Madrid n'aurait reçu aucune offre pour le champion du monde français.

En juin 2018, Antoine Griezmann cultivait le supense puis révélait enfin, dans un documentaire, son choix de poursuivre à l'Atlético plutôt que de répondre à l'intérêt appuyé du . Un an plus tard, la direction du club madrilène ne souhaite pas vivre la saison 2 de "La décision".

Selon AS, ce lundi, l'Atletico préparerait déjà le prochain exercice avec Grizou dans ses plans, et dans ses rangs. D'autant plus que les Colchoneros n'auraient reçu à ce jour aucune offre de transfert pour le buteur international français, toujours d'après le quotidien espagnol.

Si la clause libératoire du Français -aujourd'hui fixée à 120 millions d'euros selon les médias espagnols- est abordable pour un attaquant de son calibre, son salaire annuel supérieur à 30 millions d'euros brut réduirait considérablement le nombre de ses prétendants.

Régulièrement annoncé au FC Barcelone cet été, Antoine Griezmann pourrait pourtant rester à l' une saison de plus. Pour son entraîneur Diego Simeone, la chose est entendue : "Depuis que les rumeurs de départ d'Antoine Griezmann sont apparues dans les médias de Barcelone, j'ai toujours répété la même chose. Je le sens très bien, heureux avec ses coéquipiers. Il est capitaine de notre équipe et de notre côté, nous lui donnons continuellement toute l’affection possible et toute l’importance qu’il mérite."

"Mais nous ne sommes ni dans son corps ni dans sa tête ; pour dire ce qu’il fera, à un moment donné, s'il doit avoir une opinion, il la dira. Nous pensons tous qu'il va rester à l'Atletico Madrid avec nous. Je n'ai pas peur de le perdre, je n'ai aucune crainte, il est notre capitaine et ce qui se passera après ne dépend plus de nous" , a ajouté le coach argentin, à la veille de la réception du (1-1, 37ème journée de , le 12 mai 2019).

Dans l'esprit de Simeone, Griezmann deviendra le vice-capitaine des Rojiblancos la saison prochaine, derrière Koke, qui reprendra le brassard de Diego Godin, en partance pour l' . Selon AS, l'Argentin souhaiterait associer le buteur des Bleus à Alvaro Morata sur le front de l'attaque en 2019-2020, alors que Diego Costa ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante.

Andrea Berta, le directeur technique de l'Atlético, serait déjà à la recherche du successeur de l'attaquant brésilo-espagnol, et aurait couché les noms de Dybala ( ) et Icardi ( ) sur ses tablettes. Mais pour attirer de tels noms au Wanda Metropolitano, le club madrilène aura besoin de vendre au préalable un ou plusieurs joueurs.

Un autre élément souligne la volonté de l'Atlético de conserver le natif de Mâcon la saison prochaine. Alors que le club madrilène disputera à Orlando (Floride, USA), le 1er août prochain, le All-Star Game de face à une sélection de joueurs de la Ligue nord-américaine, c'est bien Griezmann que l'Atlético met en avant dans ses campagnes promotionnelles de la rencontre.

Le champion du monde français portera-t-il encore le maillot rouge et blanc à cette date ? Si les dirigeants des Colchoneros l'affirment haut et fort, ils tiennent néanmoins à s'en assurer auprès du joueur. Selon AS, des réunions sont prévues cette semaine entre la direction de l'Atlético et Antoine Griezmann pour valider sa volonté de rester à Madrid, où il est lié jusqu'en juin 2023. Ou entériner une toute autre décision...