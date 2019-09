Liga - L'Atlético accroché par Vigo (0-0)

Incapable de faire la différence, l'Atlético Madrid a été tenu en échec ce samedi par le Celta Vigo au Wanda Metropolitano (0-0).

L' ne prendra pas provisoirement la première place du championnat espagnol ce samedi soir et pourrait même être dépassé par son voisin du Real à l'issue du week-end. Trois jours après avoir remonté un retard de deux buts face à la en (2-2), les hommes de Diego Simeone ne sont pas parvenus à trouver la faille devant le (0-0).

Privé de Thomas Lemar, le technicien argentin avait décidé de titulariser Angel Correa devant aux côtés de Diego Costa et Joao Felix. C'est pourtant l'ancien blaugrana Denis Suarez qui était le premier à se montrer dangereux du côté des visiteurs mais Oblak s'interposait (7e). Les Colchoneros devaient attendre la demi-heure de jeu pour obtenir leur première grosse occasion avec une frappe lointaine du latéral Lodi sortie par Ruben Blanco. Le portier qui s'interposait dans la minute suivante devant Joao Felix.

À la pause, c'était bien les visiteurs qui avaient la possesion (60%), mais les plus belles opportunités restaient madrilènes. Et dès le retour des vestiaires, les Rouge et Blanc ne procuraient une nouvelle fois deux situations coup sur coup. Joao Felix voyait d'abord sa tentative contrée en corner (52e), avant que Koke ne sollicite une nouvelle fois Ruben Blanco de loin (53e).

Les entrées successives de Vitolo, Thomas Partey et Alvaro Morata n'y changeaient rien, même si l'Espagnol manquait le cadre de peu sur un corner (73e). Les visiteurs contraignaient même Oblak à une parade décisive devant Mendez pour sauver le point du nul (76e). Malgré une ultime tentative de l'intenable Renan Lodi sur son côté droit, le score n'évoluera plus.

L'Atlético enchaîne un deuxième match sans succès après trois victoires initiales et occupe provisoirement la deuxième place du classement. Le Celta, de son côté, est quatorzième avec cinq points en autant de journées.