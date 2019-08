Liga - Jorge D’Alessandro : "Le plus grand problème du Barça, c'est Ernesto Valverde"

Consultant à la télévision espagnole, l'ancien gardien argentin pointe du doigt la responsabilité d'Ernesto Valverde dans les maux du FC Barcelone.

Battu d'entrée lors de la première journée de la sur la pelouse de l' , le inquiète déjà. Si Lionel Messi était absent, l'équipe catalane n'a pas su répondre aux attentes de ses supporters et a chuté logiquement sur la pelouse de la formation basque.

Pour Jorge D'Alessandro, il existe un facteur principal pour expliquer les difficultés actuelles des Blaugrana. Présent sur l'émission El Chiringuito à la télévision espagnole, l'ancien entraîneur de l' estime qu'Ernesto Valverde est "le plus grand problème du Barça", actuellement.

Neymar, un recrutement pas nécessaire ?

Le consultant estime selon lui que le FCB n'a pas besoin du recrutement de Neymar, mais surtout d'un entraîneur capable de gérer cette équipe, notamment dans sa production au milieu de terrain. Frenkie de Jong est arrivé mais il faut désormais mettre en place un jeu cohérent, ce qui a échappé au Barça du côté de San Mames.

Il faut dire que l'entraîneur de 55 ans entame sa troisième saison au Barça avec un crédit déjà entamé. Malgré les succès de son équipe en , personne n'a oublié les deux déconvenues successives en face à l'AS Rome en quart de finale, puis contre en demi-finale.

Gerard Piqué et les siens reçoivent le Real ce dimanche au Camp Nou pour tenter de retrouver de la confiance et surtout ne pas laisser filer les deux clubs de Madrid, le Real et l'Atlético, vainqueurs de leurs premières rencontres respectivement face au et .