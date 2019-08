Liga - Grenade 0-1 FC Séville : les Andalous leaders provisoires

Victorieux sur la pelouse de Grenade (0-1), le FC Séville a profité d'un second succès de rang à l'extérieur pour s'installer en tête de la Liga.

Sixième de la saison dernière, le , fort de sa victoire lors de la première journée sur la pelouse de l' Barcelone (0-2), avait l'occasion de s'emparer provisoirement de la tête du championnat espagnol ce vendredi soir. Pour cela, les Andalous se devaient de prendre au moins un point face à Grenade.

Avec les présences de ses recrues made in (Lucas Ocampos et Diego Carlos), le FC Séville a fait mieux, en allant s'imposer sur la plus petite des marges. Une victoire sans briller donc, qui s'était dessinée dès la 52 minute de jeu, moment choisi par Jordan pour ouvrir le score.

Le FC Séville, leader à la cage encore inviolée

Une victoire étriquée, qui suffit au bonheur des anciens partenaires du nouveau monégasque en la personne de Wissam Ben Yedder, eux qui, dans l'attente des rencontres du week-end, occupent la place de leader de grâce à leurs deux victoires consécutives sans encaisser le moindre but qui plus est.

Prochaine rencontre pour les Andalous ? La réception du , vendredi prochain. Autant dire qu'une troisième victoire de rang permettrait de lancer sérieusement les rivaux du Betis dans leur exercice 2019-2020, eux qui n'avaient pas été à la hauteur des attentes en début de saison dernière.