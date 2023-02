Liga : FC Barcelone - Real Madrid : Être champion d'automne, une garantie pour gagner la Liga ?

Depuis le début de la Liga à trois points, il n'y a eu un changement de leader que 6 fois sur 28 par rapport à la fin des matches aller.

Le FC Barcelone est déjà champion d'automne de LaLiga 2022-2023. Le Real Madrid et la Real Sociedad ont fait match nul et, à un match de la fin des matches aller, les Blaugranas sont assurés de terminer la première moitié de la saison en tant que leaders, quel que soit le résultat de leur match reporté contre le Betis mercredi et du match du Real Madrid contre Valence jeudi.

Après ce match nul, les Catalans se sont assurés de terminer la première moitié de la saison en tant que leaders avec un match en retard et cinq points d'avance sur l'équipe d'Ancelotti, qui est leur plus proche adversaire. Depuis l'introduction du nouveau système de notation de LaLiga, qui prévoit trois points par victoire, lors de la saison 1995-96, 22 des 28 champions d'Espagne ont remporté le titre de champion après avoir terminé le phase aller en tant que leaders et reçu le titre honorifique de champions d'automne.

Le premier changement de leader a eu lieu en 2001-2002, lorsque le Real Madrid était premier avec 35 points à la 19e journée et a fini par être battu par le Valence de Rafa Benítez, qui était alors à deux points. La saison suivante, ce sont les Blancos qui réalisent la grande remontée, puisqu'ils terminent le premier tour à cinq points du leader, la Real Sociedad, et finissent par remporter le titre lors de la dernière journée avec deux points d'avance sur les Basques.

Lors de la saison 2006-2007, les Blancos ont été une nouvelle fois les protagonistes de la remontée dans la fameuse Liga del clavo ardiendo (la Ligue du clou brûlant) de Fabio Capello. Les Merengue ont terminé la phase aller à la troisième place, derrière Séville et Barcelone, mais avec seulement un point d'écart. À la fin du championnat, le Real Madrid a fini par remporter le titre avec les mêmes points que Barcelone, mais grâce à la victoire du goalaverage dans les derbys, avec une victoire 2-0 à l'aller et un nul 3-3 au retour au Camp Nou.

Il aura fallu attendre sept ans pour voir un changement de leader de la 19ème à la 38ème journée de championnat et c'est précisément l'Atlético de Madrid qui en a profité. Le premier titre de Simeone est arrivé après que les rojiblancos aient terminé deuxième de la phase aller avec 50 points, soit autant que le Barça de Tata Martino. Lors de la fameuse dernière journée, l'équipe de Cholo a confirmé son titre en obtenant un match nul 1-1 au Camp Nou et a terminé le tournoi avec 90 points et les Culés avec 87.

Un an plus tard, le FC Barcelone de Luis Enrique a réussi à remonter la pente pour arracher la Liga au Real Madrid de Carlo Ancelotti. Au terme du premier tour, les Blaugrana sont deuxièmes, à quatre points de leur ennemi juré, qui a également remporté le Clasico 3-1. Cependant, le Barça a pris 50 des 57 points en jeu dans la seconde moitié de la saison et a terminé avec 94 points contre 92 pour les Merengues.

Depuis, seul le Real Madrid, lors de la saison 2019-20, marquée par la pause pandémique, a été capable de renverser la vapeur et d'arracher l'avantage au Barcelone de Quique Setién pour finir par soulever le titre sous la direction de Zinedine Zidane. Un retour similaire est maintenant nécessaire pour l'équipe d'Ancelotti.

La liste de tous les champions d'automne et des champions depuis que LaLiga a introduit le système de trois points par victoire.