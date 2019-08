Liga - FC Barcelone : Neto absent six à huit semaines

La blessure de Norberto Murana, mieux connu sous le nom de Neto, est plus grave que prévu. Le gardien de 30 ans, récemment transféré au Barça, a été opéré avec succès. Après sa fracture au poignet, il était annoncé qu'il serait absent pour quatre à cinq semaines, cependant, le club catalan a annoncé ce mardi que Neto serait absent des terrains pendant six à huit semaines.

Neto a été "opéré avec succès ce mardi matin, par le Dr Mir, d'une fracture du scaphoïde de la main gauche. Le temps de récupération approximatif est compris entre 6 et 8 semaines", indique le club catalan dans son communiqué.

[LATEST NEWS]

