LIGA - Diego Costa (Atlético Madrid) a fait son retour à l'entraînement

Opéré au niveau du cinquième métatarsien du pied gauche en décembre dernier, Diego Costa a fait son retour a l'entraînement collectif ce mardi.

Joueur important de l'Atlético Madrid dans le dispositif de Diego Simeone, le puissant attaquant Diego Costa, de retour chez les Colchoneros depuis maintenant une année, ne vit pas un exercice 2018-2019 fructueux, lui qui est embêté par des soucis physiques. Le dernier en date, une blessure au niveau du cinquième métatarsien du pied gauche ayant contraint l'international espagnol à subir une opération chirurgicale au début du mois de décembre.

De retour à l'entraînement, prêt pour la Juventus Turin

Si le club de la capitale espagnole, défait face à son éternel rival du Real Madrid samedi dernier (1-3) en championnat, s'est renforcé offensivement lors du dernier mercato en attirant Alvaro Morata, force est de constater que l'absence de son compatriote de 30 ans se fait ressentir. Une situation qui se vouait loin d'être idéale à l'approche d'une double confrontation décisive face à la Juventus Turin d'un certain Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Heureusement, les supporters des Colchos peuvent se rassurer, puisque Diego Costa a fait son retour à l'entraînement ce mardi, comme l'a annoncé le club sur son site internet.

Si des doutes peuvent exister au sujet de l'état de forme de celui qui n'a disputé que onze rencontres de championnat cette saison (1 but marqué), celui qui avait disputé la finale de la Ligue des Champions avec Madrid en 2014 devrait donc être de la partie dans huit jours lors du huitième de finale aller face aux italiens. Une bonne nouvelle pour le fantasque entraîneur Diego Simeone, qui pourra compter sur une gachette offensive supplémentaire. Et non des moindres.