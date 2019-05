Liga | Classement, calendrier de Valence, Getafe et Seville - Les différents scenarii possibles pour la Ligue des champions

À une journée de la fin, il reste une place à décerner pour la prochaine C1. Un accessit qui se disputera entre Getafe, Valence et Séville.

Le championnat d' touche à sa fin. Alors qu'il reste une journée à disputer, trois des quatre qualifiés pour la prochaine sont d'ores et déjà connus : Barcelone (champion), l' et le . La dernière place qualificative fera l'objet d'une lutte à trois entre Valence (qui vient de récupérer la quatrième place), et Séville lors du dernier match. Les trois équipes ne sont pour l'heure séparées que par deux points et le suspens demeure donc entier.

La quatrième place en question est pour le moment occupée par Valence, qui a dépossédé Getafe de cette position lors de l'avant-dernière journée. Le club de la banlieue de Madrid est en embuscade car les deux équipes ont le même nombre de points et il n'y a qu'un but d'écart. Il faudra malgré tout se méfier de Séville, équipe habituée à se battre pour ces places d'honneur mais qui a pris du retard avec son match nul contre l'Atletico Madrid.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGA ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Barcelone 37 86 +54 2. Atlético 37 75 +26 3. Real 37 68 +19 4. Valence 37 58 +14 5. Getafe 37 58 +13 6. Séville 37 56 +13

En cas d'égalité de points entre deux équipes, le classement n'est pas déterminé par le goal average général, mais par la différence particulière entre les deux clubs concernés (les confrontations directes). Ainsi, Valence a l'avantage sur Getafe (1-0, 0-0). Les hommes de Marcelino auraient également l'avantage sur Séville en cas d'égalité puisque les Ché ont obtenu un nul et une victoire face aux Sévillans (1-1 et 1-0). Enfin, Getafe a dominé Séville à deux reprises (2-0, 3-0). Une égalité à trois n'est pas impossible et dans ce cas c'est tout un système de calcul qui sera à mettre en place.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Valence a fait une énorme remontée lors de la seconde partie de saison, à l'image de son beau parcours en . Le club Che a perdu seulement quatre fois en 2019 et reste sur deux victoires en . Si leur parcours en C3 leur a fait perdre de l'énergie ces dernières semaines et a été à l'origine d'une série mitigée en Liga, les hommes de Marcelino feront tout pour ne pas gâcher leur très belle seconde partie de saison et auront à coeur de se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions afin de retenter leur chance dans la plus belle compétition après avoir échoué en phases de poules cette saison.

Battu sur la pelouse du champion en titre, Getafe a perdu sa quatrième place. Le club de la banlieue de Madrid est sur une série mitigée lors de ce sprint final. Getafe avait renoué avec la victoire le week-end précédent contre (2-0) après deux matches sans victoire (dont un nul contre le Real Madrid, 0-0). Le club de la banlieue de Madrid a seulement signé trois victoires sur les deux derniers mois, à savoir en neuf journées.

Enfin, Séville, tenu en échec par l'Atletico Madrid, reste sur trois matches sans victoire. Trois défaites en cinq journées si l'on ajoute celle compte celle contre Getafe (0-3). Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder n'ont pas l'avantage dans les confrontations directes et doivent donc espérer un faux pas de ses deux concurrents. Une chose est sûre, le est dans l'obligation de l'emporter pour ne pas se faire rattraper par l' et être privé de toutes compétitions européennes.

QUEL EST LE CALENDRIER DE VALENCE ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE GETAFE ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE SEVILLE ?

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Valence est plus que jamais maître de son destin. Le club Che a fait le plus dur en récupérant son retard sur Getafe, d'autant plus que les hommes de Marcelino resteraient devant le club de Madrid en cas d'égalité de points en raison des confrontations directes. Attention, toutefois à ne pas sous-estimer Valladolid qui se bat encore pour le maintien. Getafe a perdu son avance sur Valence et peut s'en mordre les doigts.

Le club de Madrid peut encore rêver d'une qualification historique pour la Ligue des champions. Getafe n'a plus son destin en main mais reste en bonne position. En revanche, c'est mission impossible pour le FC Séville. Que ce soit dans la dynamique, au niveau de son retard au classement, où en raison des confrontations directes, tout indique que le club andalou n'aura pas l'occasion de jouer la C1 la saison prochaine. C'est une lutte à deux qui s'annonce entre Valence et Getafe et notre avis est que le club Che, qui a fait le plus dur et a désormais son destin en main, ne laissera pas passer cette occasion en or.