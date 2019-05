Liga | Calendrier, horaire, classement : la course au maintien avec 5 équipes concernées

Dans le championnat espagnol, elles sont encore cinq équipes à pouvoir descendre à l'étage inférieur et accompagner Huesca et le Rayo.

À deux journées de la fin du championnat espagnol, on ne connait que deux des trois équipes appelées à emprunter l'ascenseur et retrouver la Segunda Division. Il s'agit du et de . Le dernier reléguable reste méconnu et la bataille promet d'être féroce entre au moins cinq formations. Celles qui sont classées entre la 14e et la 18e place. Les principaux menacés sont et Valladolid, mais , et le ne sont pas encore sauvés des eaux.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGA ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 14. Celta Vigo 36 40 -7 15. Villarreal 36 40 -4 16. Levante 36 40 -8 17. Valladolid 36 38 -18 18. Gérone 36 37 -14

Il reste encore deux journées à disputer. Donc seulement six points à prendre pour chacune des équipes luttant pour la survie. C'est peu et beaucoup à la fois puisque le 18e, Gérone, peut très bien se retrouver à la 14e place s'il réalise un sans faute. Les Catalans restent tout de même dans la position la moins enviable, avec notamment une différence de buts largement défavorable.

Mathématiquement, le Celta, Villarreal et Levante ont besoin de 4 points pour assurer leur maintien. Cela étant, un seul succès lors des deux dernières levées devrait suffire à leur bonheur.

Pour Valladolid, la tâche s'annonce plus compliquée. Mais, s'ils font mieux que Gérone, qui se trouve un point derrière, les Mauves et Blancs seront certains de faire une saison de plus en .

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Longtemps en mauvaise posture, le Celta Vigo s'est bien relancé dernièrement avec notamment un seul revers essuyé lors des 8 derniers matches. Boudebouz et consorts restent aussi sur un succès de prestige contre le Barça (2-0). Quart de finaliste de la , Villarreal brille un peu moins en championnat. Cela étant, le Sous-Marin Jaune termine assez bien son parcours. Santi Cazorla et consorts ont remporté 3 de leurs 5 dernières parties.

Levante a connu une période difficile au début du printemps, mais est en train de bien se ressaisir. Lors de leur deux dernières sorties, les Granotes ont signé deux larges succès avec quatre buts inscrits à chaque fois.

Valladolid fait également le plein devant son public, avec des victoires courtes mais précieuses face à Bilbao et surtout contre Gérone, un rival pour le maintien. Gérone, qui justement, peine depuis qu'il est dans la zone rouge. L'équipe de l'ancien Barcelonais Eusebio Sacristan sept de ses huit dernières parties de la Liga.

L'article continue ci-dessous

QUEL EST LE CALENDRIER DES ÉQUIPES ?

Le calendrier du Celta Vigo Date Match Horaire 12/05 vs Celta Vigo 18h30 19/05 Celta Vigo vs Rayo Vallecano 18h30

Le calendrier de Villarreal Date Match Horaire 12/05 Villarreal vs 18h30 19/05 vs Villarreal 18h30

Le calendrier de Levante Date Match Horaire 12/05 Gérone vs Levante 18h30 19/05 Levante vs Atletico Madrid 18h30

Le calendrier de Valladolid Date Match Horaire 12/05 Valladolid vs Valence 18h30 19/05 Rayo Vallecano vs Valladolid 18h30

Le calendrier de Gérone Date Match Horaire 12/05 Gérone vs Levante 18h30 19/05 Alaves vs Gérone 18h30

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Sur le papier, l'équipe qui semble avoir le calendrier le plus costaud c'est Levante, puisqu'elle devra se déplacer chez un concurrent direct (Gérone), avant d'accueillir l'Atletico Madrid lors de la dernière journée. L'ancien club de Pegguy Luyindula devrait tout de même s'en sortir vu la petite avance dont elle dispose au classement. On ne peut en dire de même du Celta Vigo et de Villarreal, deux valeurs sûres de ce championnat et qui n'ont aucune envie de retrouver le purgatoire.

La 18e place devrait donc revenir soit à Valladolid, soit à Gérone. Difficile de trancher entre les deux, mais au vu des dynamiques que chacune des formations affiche on pencherait plus pour un maintien des Blanquivioletas.

Pronostique : Gérone relégué