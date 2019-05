Liga | Calendrier, horaire, classement : la course au maintien entre Gérone et le Celta Vigo

Dans le championnat espagnol, Gérone et le Celta Vigo vont se battre pour ne pas accompagner le Rayo Vallecano et Huesca.

Avant la dernière journée du championnat espagnol, on ne connaît que deux des trois équipes appelées à emprunter l'ascenseur et retrouver la Segunda Division. Il s'agit du et de . Le dernier reléguable reste inconnu, même si a désormais peu de chances de sauver sa peau. Les Catalans ont en effet trois points de retard sur le avec une différence de buts très défavorable/

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGA ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 17. Celta Vigo 37 40 -9 18. Gérone 37 37 -15

Il ne reste plus qu'une seule journée de championnat à disputer et donc trois points à prendre. Gérone, actuel 18e devra donc absolument s'imposer pour entretenir l'espoir, et si possible avec un écart conséquent pour tenter de dépasser le Celta Vigo. Trois points séparent en effet les deux équipes avant cette ultime levée.

En cas d'égalité de points, c'est d'abord la différence particulière qui sépare deux équipes en (confrontations directes). Sur ce point, Vigo et Gérone sont ex-aequo puisque chacun a battu l'autre à domicile cette saison (2-1 Vigo et 3-2 Gérone). En cas de victoire de Gérone et de défaite du Celta, c'est donc le Goal Average général qui départagerait les deux équipes, or pour l'instant le Celta possède six buts d'avance. Il faudrait donc un improbable retournement de situation pour voir les Catalans rester en la saison prochaine.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Longtemps en mauvaise posture, le Celta Vigo s'était bien relancé dernièrement avec notamment un seul revers essuyé lors des 8 derniers matches, avant de s'incliner à Bilbao le week-end dernier. Boudebouz et consorts ont même obtenu une victoire de prestige contre le Barça (2-0).

De son côté, Gérone reste sur sept défaites lors de ses huit derniers matches et s'est incliné sur son terrain contre le week-end dernier.

QUEL EST LE CALENDRIER DES ÉQUIPES ?

Le calendrier du Celta Vigo

Date Match Horaire 19/05 Celta Vigo vs Rayo Vallecano 18h30

Le calendrier de Gérone

Date Match Horaire 19/05 Alaves vs Gérone 18h30

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Il paraît peur probable que Gérone puisse se maintenir dans cette situation, d'autant que les Catalans joueront à l'extérieur. Dans le même temps, Le Celta Vigo recevra une équipe du Rayo Vallecano déjà reléguée et qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison.

Pronostic : Gérone relégué