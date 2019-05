Liga - Bientôt de la pub pendant l'usage de la VAR ?

Plusieurs sociétés auraient déjà en tête de rentabiliser les périodes d’interruption causées par la VAR en les utilisant à des fins publicitaires.

C'est à n'en pas douter la nouveauté qui a fait couler le plus d'encre dans le monde du football ces derniers mois. Depuis son arrivée, l'assistance vidéo à l'arbitrage, plus communément nommée "VAR", n'a cessé de faire réagir, si bien positivement que négativement. Certains se réjouissent de la diminution des injustices qu'elle génèrerait, tandis que d'autres crient au scandale généralisé, estimant que la VAR ne fait qu'accentuer le sentiment d'injustice.

Encore en rôdage et parfois difficilement compréhensible, force est de constater que ce dispositif a en effet connu son lot d'erreurs cette saison sur les différentes pelouses européennes, si bien dans les championnats nationaux qu'en Ligue des Champions. De plus, si on excepte sa marge d'erreur, ce sont surtout les longues minutes d'attente avant que les décisions ne soient rendues qui posent problème. Un problème qui pourrait être réglé de manière... Commerciale.

60 à 120 millions d’euros de possibles revenus supplémentaires

En effet, ce mercredi, le Financial Times explique que plusieurs sociétés ont déjà en tête de rentabiliser ces périodes d’interruption en les utilisant à des fins publicitaires, qui pourrait bien entendu rapporter très gros aux clubs. Ainsi, si un simple logo pourrait apparaître sur une partie de l'écran lorsque le jeu est arrêté, il serait même envisagé qu'une page publicitaire soit lancée pendant que l'action est étudiée par les arbitres.

Démarchées, la FIFA et l’UEFA n’auraient pas encore donné suite à ces propositions. En revanche, le championnat d'Espange aurait pour sa part ouvert la porte et manifesté son intérêt. Ce qui permettrait à la de générer des revenus supplémentaires, puisqu'un montant de "60 à 120 millions d’euros de possibles revenus supplémentaires pour une compétition majeure" serait évoquée si toutefois cette proposition venait à voir le jour...