Liga - Atletico Madrid : Juanfran quitte le club

Libre de tout contrat cet été, Juanfran vient d'annoncer ce jeudi qu'il quittera l'Atletico Madrid à la fin de la saison.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le latéral droit de l'Atletico Madrid, Juanfran, a annoncé qu'il quitterait le club madrilène à la fin de la saison. Arrivé chez les Colchoneros en 2011, le défenseur de 34 ans aura disputé un total de 342 matchs (6 buts).

"Ce sont mes derniers jours à l’Atlético de Madrid, j’espère revenir bientôt. C’est ce que je veux, parce que c’est ma maison. Ces années ont été merveilleuses, incroyables, les meilleures de ma carrière.

Je reviendrai car je suis de l’Atlético de Madrid et pour tout ce qu'il m’a donné. Je reviendrai pour aider le club" a déclaré le joueur formé au .

L'article continue ci-dessous

L'international espagnol (22 sélections, 1 but) aura remporté la à deux reprises en 2012 et 2018 et notamment la en 2014 ainsi que la en 2013 avec les Colchoneros.

Alors que Lucas Hernandez a déjà signé en faveur du , les deux autres cadres du vestiaire Diego Godin et Antoine Griezmann ont également décidé de quitter le club à la fin de la saison. Le club va donc devoir reconstruire son effectif en vue de la saison prochaine.