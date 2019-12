Liga - Arturo Vidal réclame 2,4 millions au Barça selon ABC

Annoncé comme possible partant cet hiver en Catalogne, le milieu chilien réclame 2,4 millions d'euros de primes supposées impayées à son club.

Arturo Vidal aurait lancé une procédure contre son propre club ce vendredi comme le rapporte ABC. Le milieu de terrain chilien réclamerait plus de deux millions d'euros de primes qu'il assure être impayées, ce que réfute le Barça.

Le 5 décembre, les avocats du Chilien ont présenté un recours juridique pour obtenir ces différentes primes. Parmi celles-ci, une des clauses stipulées dans son contrat : si le Chilien avait joué au moins 45 minutes dans 60 % des matches de la saison dernière, il aurait dû recevoir un chiffre proche de 2 millions d'euros.

Un objectif que le joueur chilien a réussi à moitié et réclame donc la moitié de la prime prévue, alors que le club refuse tout paiement puisque l'objectif global n'a pas été atteint. Le reste des primes demandées concerne le titre en et le parcours en des Blaugrana la saison dernière. La demande a été déposée devant la Commission mixte de la Ligue.

Dans sa réponse, le Barça s'étonne que le joueur n'ait pas posé de réclamation en fin de saison dernière et qu'il le fasse six mois plus tard. Un geste qui pourrait être vu comme une mannoeuvre pour tenter de convaincre les Catalans de le laisser partir cet hiver. L'inter Milan d'Antonio Conte ferait notamment partie des clubs intéressés.