Liga - Alvaro Morata, une solution pour les maux offensifs de l'Atlético Madrid

Auteur d'un doublé en trois minutes contre la Real Sociedad, l'attaquant prêté par Chelsea prouve qu'il peut être un complément idéal à Griezmann.

Simeone, qui ne travaille pas pour plaire aux oreilles et n'épouse personne, a cherché ce dont son équipe avait besoin. Il a pris une décision, sans attendre l'approbation de qui que ce soit, sans céder à la politique, sans tenir compte d'une suspicion sociale ou du poids de tout débat sur l'identité, l'origine ou l'amour des couleurs. Il voulait Alvaro Morata. Il l'a appelé, lui a demandé de faire un effort, a convaincu son conseil d'administration, a persuadé le club de se lancer dans l'une des opérations les plus compliquées du mercato hivernal et a finalement obtenu sa signature.

Que ce ne soit pas facile et que cela implique un transfert complexe, presque une ingénierie financière, cela a fini par aboutir à l'une des arrivées les plus scrutées de ces dernières semaines. Et après une poignée de matches, Morata a rendu à Simeone toute sa confiance avec distinction, faisant en sorte que ses actes sur le terrain résonnent plus haut que ses mots.



Cholo Simeone l'a amené pour renforcer son secteur offensif, à encourager la concurrence interne, à multiplier les ressources en attaque et à assurer à Atleti un pouvoir d'intimidation énorme contre tout adversaire. En fait, Simeone, pour la première fois depuis son arrivée, peut se vanter de posséder une ligne d’avant-garde qui permet enfin de regarder dans les yeux le Barça, le Real Madrid, Manchester City, le PSG, la Juve ou encore United.

Le dernier maillon de la chaîne offensive des Colchoneros

Chaque joueur se complète et offre des possibilités aux Colchoneros. Diego Costa en tant que force indomptable de la nature ; Antoine Griezmann en tant que prétendant au Ballon d'Or ; Ángel Correa comme agitateur entre les lignes; Kalinic en tant que remplaçant d'urgence; et astuce, Álvaro Morata, un marteau à pylône qui, en confiance, complète un front d'attaque désormais complet.

Le plan de l'entraîneur argentin avec Morata a deux aspects: dans l’âme, l’objectif était de recouvrer son estime de soi, de lui donner le sentiment d’être important et de l’activer pour qu’il avance dans le temps. Sur le terrain, sa mission est d'étirer l'équipe, de récupérer le potentiel aérien et de frapper dans la zone de vérité. Dire et faire. C'est être Morata. À la surprise de ceux qui n'ont pas cru et à la joie de ceux qui ont toujours cru. Morata était un attaquant à part entière : combativité, performance, travail et objectif.



Si l’Atleti est dépassé, il a recours au jeu long, sautant le milieu du terrain pour trouver une porte sortie. Morata est une solution à ce problème.Quand l'Atlético est en panne d'idées et que Antoine Griezmann est trop surveillé, Simeone a besoin de quelqu'un qui peut trouver de nouvelles brèches, afin de libérer l'international français. L'ancien buteur de la Juventus peut répondre à ces besoins par sa palette offensive.

Le mental de Morata était le principal aspect redouté par les supporters et les observateurs lors de son arrivée il y a un peu plus d'un mois. En l'espace de quelques semaines, le buteur de 26 ans a su montrer que dans un collectif bien huilé et avec des consignes adaptées, il avait bien saisi les caractéristiques essentielles du haut niveau. De bon augure pour la suite de la saison.