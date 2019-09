Liga, 5ej. : Les stats à connaître avant FC Séville-Real Madrid

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match FC Séville-Real Madrid programmé dimanche (21h00) pour la 5e journée de Liga 2019/2020.

Après la défaite subie sur la pelouse du PSG en Ligue des Champions (3-0), le est attendu au tournant, dimanche soir contre le leader de la , le .

C'est dans une atmosphère loin d'être sereine que Zinédine Zidane s'est présenté en conférence de presse avant la rencontre, ne niant pas qu'il avait confiance en ses capacités.

Real - Zidane : "Nous devons gagner à Séville"

L'article continue ci-dessous

"Si je commence à lire [la presse]... je suis dehors. Je me sens fort. J'ai appris à ne jamais abandonner et à continuer à travailler jusqu'à la dernière minute. Rien ne me surprend. Il y a toujours eu des moments compliqués au Real Madrid. Je ne me sens pas remis en cause par le club. Au contraire", a-t-il indiqué devant les médias.

Voici les statistiques d'Opta à retenir avant cette rencontre de la 5ème journée de 2019-2020.

Séville a marqué à chacun de ses 17 derniers matches à domicile contre le Real Madrid en Liga (11V 1N 5D), la dernière fois qu'il ne l'a pas fait était en mars 2002

(0-1).

o Le Real Madrid est l'équipe qui a marqué le plus de buts en tant que visiteur contre le Séville en Liga (113).

o Le Real Madrid a été battu lors de 11 de ses 18 visites à Ramón Sánchez-Pizjuán en Liga au 21ème siècle (6V 1N), plus que dans n'importe quel autre stade en tant que visiteur depuis Janvier 2001.

o Avec 10 points après ses quatre premiers matches de championnat cette saison, Séville égale son meilleur record de points à ce stade d’une saison en Liga (trois

points pour la victoire): 1940/41, 1970/71, 1984/85, 2014/15 et 2017/18.

o Depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc blanc, le Real Madrid n’a remporté qu'une victoire lors de ses sept sorties en Liga (3N 3D), 1-3 contre le Celta de Vigo lors de la première journée de cette campagne.

o Karim Benzema, a donné huit passes décisives contre Séville en Liga, plus que contre n'importe quel autre adversaire.

o Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a marqué sept buts contre Séville toutes compétitions confondues (quatre en Liga, un en , un en Supercoupe

d’ et un en Supercoupe d’Europe), dont quatre à Séville.

o Julen Lopetegui a remporté trois de ses quatre matchs avec Séville en Liga (1N), une seule victoire de moins que lors de ses 10 matches sur le banc du Real Madrid

la saison dernière (4V 2N 4D).

Avec Opta.