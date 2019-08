Liga, 3e j. : les stats à connaître avant Villarreal-Real

Voici les statistiques Opta à connaître avant Villarreal - Real Madrid ce dimanche (21h) à l'Estadio de la Cerámica (3e journée de la saison 2019-20).

Le se déplace chez un qui veut passer une saison moins stressante que la précédente. Les visiteurs, de leur côté, veulent faire mieux que lors de leur dernière sortie, à savoir un nul mitigé à la maison contre Villarreal.

Un nul où le Real a quêté, sans succès, des certitudes ludiques et des garanties offensives, puisque les hommes de Zidane n'ont pas réussi à mettre plus d'un pion malgré une domination rarement démentie. Villarreal n'a pas non plus spécialement brillé lors sa dernière rencontre, concédant trois penalties à pour s'incliner finalement 2-1. Un match que Zinedine Zidane, le coach merengue, a certainement dû analyser sous toutes les coutures.

L'enjeu pour les deux équipes sera donc de se relancer dimanche. Mais que nous disent les stats pour cette rencontre ? Et bien les données ne sont pas très optimiste pour le Sous-Marin Jaune, qui fait rarement surface face à son adversaire du jour.

Voici donc les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 3ème journée de LaLiga 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant Villarreal - Real Madrid :

- Villarreal n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs à domicile de LaLiga contre le Real Madrid (N4

D4), 1-0 en décembre 2015.

- Villarreal n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches en (N3 D2), battant 1 à 0 en mai

2019.

- Après une série de cinq matches sans victoire en loin de chez lui (N2 D3), le Real Madrid a remporté son premier match loin de ses bases au Celta de Vigo (3-1).

- Le Real Madrid a remporté plus de matches de Liga contre Villarreal que face à toute autre équipe dans l’histoire de la compétition (22). Les Blancs ont également marqué plus de buts dans la Liga contre le sous-marin jaune (80) que face à toute autre équipe.

- Seul le Real Betis (sept) a concédé plus de buts que Villarreal (six) en Liga cette saison.

- Gareth Bale, du Real Madrid, a tenté plus de frappes sans marquer que tout autre joueur de Liga cette saison (huit).

- Karim Benzema a été directement impliqué dans 12 des 16 derniers buts du Real Madrid en Liga (10 buts et deux passes), soit 75% du total de son équipe.

- Carlos Bacca adore affronter le Rea, contre qui il a marqué quatre fois. Il n'a fait mieux que face au Betis (5) Seulement contre le Celta de Vigo (cinq).

- Gerard Moreno de Villarreal a égalé sa meilleur série en Liga (trois matches consécutifs, trois buts). En août 2016 avec l' il avait réussi 5 buts en trois matches.

-Zinedine Zidane, coach du Real Madrid n’a perdu qu’un match en Liga contre Villarreal (V3 N2), une défaite 0-1 à Santiago Bernabeu en janvier 2018.

Avec Opta .