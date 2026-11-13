Comment regarder Liechtenstein-Azerbaïdjan avec un VPN

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Avant-match

UEFA Nations League D - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Rheinpark Stadion

Le Liechtenstein accueille l’Azerbaïdjan au Rheinpark Stadion de Vaduz pour une rencontre de la Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA aux enjeux importants pour le classement du groupe. L’équipe de Konrad Funfstuck a besoin d’un résultat pour rester dans la course, tandis que l’Azerbaïdjan d’Aykhan Abbasov arrive en tête du groupe, porté par sa dynamique.

Le Liechtenstein traverse une période difficile et occupe la troisième place du groupe 2. Sa dernière rencontre de Ligue des nations s’est soldée par un nul 0-0 face à l’Azerbaïdjan plus tôt ce mois-ci, un point qui n’a guère atténué la pression sur l’équipe hôte.

À l’inverse, l’Azerbaïdjan enchaîne les bons résultats. Sa victoire 1-0 contre la Lituanie lors de son dernier match lui a permis de prendre la tête du groupe et a confirmé son statut d’équipe à battre dans cette poule.

Le match aller entre les deux équipes, disputé le 1er octobre, s’est achevé sur un score nul et vierge. Le Liechtenstein espère que l’avantage du terrain fera la différence cette fois-ci, même si l’Azerbaïdjan a montré qu’il était difficile de percer sa défense.

Pour Funfstuck, le défi consiste à trouver une efficacité offensive qui lui a largement fait défaut. Le Liechtenstein n’a pas marqué lors de quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Il devra mettre fin à cette série pour tirer quelque chose de cette rencontre.

L’Azerbaïdjan arrive en confiance avec un objectif clair : gagner et conforter sa première place. L’équipe d’Abbasov s’est montrée efficace, à défaut d’être spectaculaire, en obtenant des résultats dans les moments décisifs.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Liechtenstein-Azerbaïdjan, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne de télévision et les options de diffusion en direct.

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