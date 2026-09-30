Comme le rapporte Sport Bild, Roger Schmidt, le successeur de Jürgen Klopp au poste de Head of Global Soccer chez Red Bull, se serait prononcé contre un licenciement de l’Argentin et en faveur de la poursuite de la collaboration avec lui.

Schmidt aurait en outre encouragé les dirigeants du club à afficher publiquement leur soutien à Demichelis. C’est ce qu’ils ont finalement fait après la claque 1-4 contre Côme Calcio en Ligue des champions.

« Nous avons bien sûr pris note de ce qui est discuté ces derniers jours autour de notre club dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous sommes très ambitieux et critiques envers nous-mêmes. En même temps, nous restons calmes, concentrés et unis en tant que club. Cela vaut pour tous les collaborateurs, l’équipe et l’ensemble du staff technique. Chacun a notre soutien et notre confiance », avait alors déclaré le directeur général sportif Marcel Schäfer.

Il faudrait accorder à l’Argentin le fait que le club a procédé à de nombreux changements durant l’été. « De nouveaux joueurs ont été intégrés et, en même temps, nous avons dû faire face à des blessures à répétition. Maintenant, des joueurs importants reviennent. Une équipe nouvellement constituée a besoin de temps pour trouver ses repères et développer des automatismes. C’est la réalité », a ajouté Schäfer.

Getty Images

Pourquoi Martin Demichelis est-il critiqué ?

Demichelis n’avait pris ses fonctions d’entraîneur principal du club saxon que l’été dernier, en remplacement d’Ole Werner, limogé. Auparavant, l’ancien défenseur du Bayern Munich travaillait au RCD Majorque, relégué en Espagne.

Après des débuts réussis, avec une victoire 6-0 en Coupe d’Allemagne contre l’Eintracht Trèves puis un succès 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach pour l’ouverture de la Bundesliga, les résultats ne suivent plus depuis ces dernières semaines.

Depuis, il n’y a eu qu’une seule victoire en quatre matches, et les Saxons n’occupent donc que la neuvième place du classement avec seulement six points. Ces dernières semaines, des rumeurs ont donc circulé de manière répétée selon lesquelles Leipzig pourrait se séparer prématurément de son entraîneur principal.