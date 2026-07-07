Licencié par Chelsea au bout de quatre mois, Rossignol prend les rênes du projet parisien

Le Paris FC, propriété du groupe de luxe LVMH, a officialisé mardi la nomination de l’entraîneur anglais Liam Rossiniore à la tête de l’équipe première, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre pour le club ambitieux.

Selon un communiqué officiel, le technicien de 41 ans a paraphé un contrat courant jusqu’en juin 2028 et prendra ses fonctions le 9 juillet, jour de la reprise de l’entraînement en vue du nouvel exercice.

Il succède à l’entraîneur français Antoine Kombouaré, arrivé en février dernier et parvenu à hisser l’équipe à la onzième place du classement, grâce notamment à des succès de prestige contre Monaco et le champion en titre, le Paris Saint-Germain.

Le communiqué précise : « À l’issue de cette saison, et après des discussions entre toutes les parties concernées, il a été décidé de mettre fin à cette collaboration afin d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire du club. »

Il s’agit de sa troisième expérience en moins d’un an : après un bref passage de quatre mois à Chelsea, conclu par son limogeage en avril, il avait auparavant connu un succès remarqué à Strasbourg, qu’il avait hissé dans le tiers supérieur de la Ligue 1 grâce à un jeu offensif et fluide.

Dans son communiqué, le club a salué l’expérience du nouvel entraîneur, déclarant : « Liam Rossignol possède une vaste expérience au plus haut niveau et s’est rapidement imposé comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. »

De son côté, Antoine Arnault, représentant de la famille propriétaire du club, a exprimé sa satisfaction quant à l’arrivée de l’entraîneur anglais, en déclarant : « Ma famille et moi sommes ravis d’accueillir Liam au sein de notre club et de le voir revenir dans notre championnat, ici en France. J’ai toujours été impressionné par sa philosophie de jeu et par ce qu’il a construit avec ses équipes, souvent composées de jeunes joueurs. »

Le Paris FC s’appuiera sur son solide soutien financier et sur sa vision axée sur le jeu offensif et la formation des jeunes pour concrétiser son ambitieux projet.