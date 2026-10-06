Comme le rapporte Calciomercato, l’AC Milan envisage de recruter un joueur actuellement sans club et donc libre de tout contrat afin d’étoffer son effectif.

En cause : Alexis Saelemaekers et Pervis Estupinan manquent aux Rossoneri sur le long terme et laissent un grand vide sur le côté gauche. Saelemaekers s’est de nouveau blessé à sa malléole interne fracturée en 2024 et devra être opéré la semaine prochaine.

Sa durée d’indisponibilité est estimée par la Gazzetta dello Sport à au moins quatre mois. Estupinan a subi une blessure au genou avec la sélection équatorienne et pourrait lui aussi être absent longtemps. En clair : l’entraîneur Ruben Amorim a perdu tout son couloir gauche, alors que Saelemaekers avait aussi été utilisé dans l’axe offensif.

Après son départ du Bayern : Guerreiro va-t-il même mettre un terme à sa carrière ?

Un poste que peut également occuper Raphael Guerreiro et sur lequel il avait aussi été utilisé régulièrement lors de ses six derniers mois au Bayern. Le Portugais, arrivé libre au Rekordmeister allemand en 2023 après des années très fructueuses au BVB (40 buts, 50 passes décisives en 224 matches), n’était toutefois que rarement un titulaire en raison de la forte concurrence à ses meilleurs postes.

Au final, il a tout de même disputé 95 matches officiels avec le Bayern, inscrivant 14 buts et délivrant huit passes décisives. Son contrat, arrivé à expiration le 30 juin, n’a pas été prolongé. Par la suite, des rumeurs ont même circulé selon lesquelles Guerreiro réfléchirait déjà à mettre un terme à sa carrière à 32 ans.

Parallèlement, il a également été associé à un retour dans son Portugal natal. Le plus curieux dans tout cela, c’est que Guerreiro n’y a encore jamais joué, lui qui est né en France, où il a commencé sa carrière de footballeur à Clairefontaine et à Caen.

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AC Milan : Dani Carvajal va-t-il venir à la place de Raphael Guerreiro ?

Dès juillet, Tuttosport et la Gazzetta dello Sport avaient fait état d’un possible intérêt de Milan, car Estupinan était proche d’un transfert à Aston Villa. Le transfert a toutefois capoté, ce qui faisait que les Rossoneri n’avaient provisoirement aucun besoin. Avec la cascade de blessures, cela a désormais changé.

L’ancien joueur du Bayern et du BVB n’est toutefois pas, selon Calciomercato, le seul candidat à une arrivée libre dans la capitale de la mode. Le nom de Dani Carvajal serait lui aussi discuté en interne à Milan.

La légende du Real Madrid, âgée de 34 ans, n’avait, comme Guerreiro, pas reçu de nouveau contrat de la part des Merengue et a dû quitter le club après 451 matches chez les professionnels. Pour Carvajal aussi, il avait ensuite été spéculé sur une fin de carrière. Il serait toutefois désormais proche d’un transfert à Getafe.