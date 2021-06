Libéré pour disputer les JO, Bruno Guimarães s'explique

Si Maxence Caqueret a été retenu par l'OL, Bruno Guimarães pourra bien disputer les JO. Le Brésilien profite d'une clause glissée dans con contrat.

Si les regards sont actuellement tournés vers l'Euro 2020, une autre compétition internationale se profile. Du 22 juillet au 8 août, la ville de Tokyo accueillera en effet les Jeux Olympiques. Et en France, l'heure est à la polémique, plusieurs joueurs étant retenus par leur club, bien que convoqués pour défendre les couleurs tricolores...

Mais force est de constater que certains ont droit à plus de liberté. C'est notamment le cas à l'Olympique Lyonnais, où Maxence Caqueret est privé de Jeux Olympiques au contraire de son partenaire Bruno Guimarães, lequel pourra rejoindre la sélection brésilienne. La raison est simple, le second cité a eu le nez creux.

Une clause glissée dans son contrat à son arrivée

Sur Twitter, le milieu de terrain auriverde s'est félicité d'avoir été autorisé à rejoindre la Seleçao, tout en expliquant avoir anticipé au moment de sa signature en Ligue 1. "Mon parcours ici à Lyon a toujours été marqué par la transparence et la sincérité. J'ai toujours manifesté au club de manière claire mon désir de défendre les couleurs de mon pays aux Jeux Olympiques, c'était d'ailleurs stipulé dans mon contrat", a déclaré Bruno Guimarães, heureux que l'OL respecte ses promesses le concernant.

"Je suis heureux de voir que ce qui a été promis va être respecté. Mon affection et mon respect pour l'OL sont énormes. Je pars aux JO, mais je reviendrai avec mon engagement et mon dévouement de toujours", a ensuite promis l'international brésilien, qui va donc pouvoir s'envoler vers le Japon et disputer la compétition.

Alors que la France accueillera les Jeux Olympiques 2024, il ne serait pas étonnant que des joueurs français incluent de type de clause dans leurs futurs contrats. Cela serait en tout cas dans l'intérêt de la formation tricolore, qui se retrouvera cet été particulièrement handicapée par des absences importantes au Japon.