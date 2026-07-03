Liao balaie les critiques : « Nous nous battons pour Ronaldo… et il ne nous déçoit jamais. »

L’attaquant portugais Rafael Leão a affirmé que l’ensemble du groupe espère conquérir la Coupe du monde 2026 pour offrir ce titre à leur capitaine Cristiano Ronaldo, estimant que la star expérimentée mérite de soulever le seul trophée manquant à son palmarès.

Ronaldo avait d’ailleurs permis au Portugal de se qualifier pour les huitièmes de finale en battant la Croatie (2-1) tôt ce vendredi matin, en ouvrant le score sur penalty.

Dans des déclarations à la presse, Liao a souligné que Ronaldo s’était donné à fond tout au long de la préparation, à l’entraînement comme en match, et que son engagement sans faille poussait ses coéquipiers à donner le meilleur d’eux-mêmes dans cette compétition.

Il a ajouté : « Nous voulons dédier ce titre à Cristiano Ronaldo, car c’est le seul qui lui manque encore. »

La star portugaise a ajouté : « Pendant toute la préparation, il s'est donné à fond et nous essayons toujours de le soutenir, car dans les moments décisifs, il ne nous laisse jamais tomber, quelles que soient les critiques dont il fait l'objet. »

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Il a conclu en affirmant que les joueurs de la sélection portugaise considèrent Ronaldo comme le leader du projet sur le terrain, déclarant : « En tant que coéquipiers, nous essayons de le protéger pour qu’il reste serein et puisse faire la différence, exactement comme il l’a fait aujourd’hui. »

Le Portugal poursuit son parcours en Coupe du monde 2026 avec l’ambition de voir Ronaldo guider la « Brésil de l’Europe » vers un premier titre mondial, qui resterait comme l’apogée de sa carrière.

Reste que les joueurs portugais ont été critiqués par la presse pour ne pas assez soutenir Ronaldo, notamment le trio de milieux João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes.