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L’attaquant de Nottingham Forest Liam Delap s’est confié sur la frustration et la colère ressenties lors de son passage difficile à Chelsea, avant son transfert estival au City Ground pour 50 millions de livres sterling. Après avoir retrouvé le chemin des filets dans les Midlands de l’Est, le joueur de 23 ans est désormais déterminé à décrocher sa première convocation en équipe d’Angleterre A.

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L’attaquant revient sur son passage à Stamford Bridge

Delap vise une place en sélection après avoir relancé sa carrière dans l’élite à la suite d’une saison décevante dans l’ouest de Londres. L’attaquant a inscrit un doublé contre Manchester City, le club de son enfance, ce week-end, offrant à Forest une victoire 3-1 qui lui a permis de sortir de la zone de relégation en Premier League. Ce doublé porte son total à trois buts en championnat cette saison, déjà plus que sur l’ensemble de la saison 2025-2026 à Stamford Bridge.

Un passage difficile riche en enseignements

Après s’être fait remarquer à Ipswich Town, l’attaquant a rejoint Chelsea pour 30 millions de livres sterling en juin 2025, mais il n’a inscrit que deux buts en 41 matches toutes compétitions confondues, dont un seul en Premier League.

Interrogé par talkSPORT mercredi dans l’émission White and Jordan, Delap est revenu avec franchise sur la manière dont ces difficultés ont façonné sa mentalité : « Quand les choses ne se passent pas très bien, on apprend beaucoup.

« Parfois, vous êtes là, frustré et en colère. Mais il faut traverser ces moments, parce que le football ne suit pas une trajectoire linéaire. Je pense que cela vous fait surtout grandir en tant qu’homme, pour être honnête, simplement en restant concentré et en vous focalisant sur vous-même. »

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L’attaquant vise ses débuts en sélection A

Alors que les compétitions nationales s’interrompent pour la dernière trêve internationale de 2026, l’attaquant est resté dans les East Midlands après ne pas avoir été retenu pour les prochains matches de l’Angleterre contre la Croatie et l’Espagne.

Malgré 14 buts en 38 matches dans les différentes catégories de jeunes de sa sélection, il attend toujours sa première apparition avec l’équipe A. Interrogé sur son ambition de représenter l’Angleterre, Delap a répondu : « Oui, à 100 %, c’est l’ambition qu’on a quand on est petit. Je dois simplement me concentrer sur ce que je peux contrôler, prendre les matches les uns après les autres avec Forest, puis voir ce qui se passe. »

Les qualifications pour l’Euro, une occasion de se faire une place

Delap a largement le temps de se faire une place dans les plans du sélectionneur Thomas Tuchel avant l’Euro 2028, qui se déroulera du 9 juin au 9 juillet 2028. Alors que les qualifications officielles débuteront en mars prochain et que le capitaine Harry Kane est solidement installé comme premier choix, la recrue de Forest a de bonnes chances de devenir une solution de rechange. S’il continue de marquer après la trêve, il restera dans le viseur de Tuchel.