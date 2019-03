L'histoire de Manchester United en Ligue des Champions - Les titres, les finales & le bilan en Europe

Les Red Devils sont une valeur sûre sur la scène européenne depuis plusieurs décennies. Mais quel est leur bilan exact ?

Manchester United est l'un des clubs les plus couronnés sur la scène européenne, avec notamment 20 titres de Premier League à son actif et de multiples trophées de Ligue des Champions.

Les Red Devils ont fait la loi en Angleterre durant la majeure partie du 21e siècle, même si leur succès sont devenus moins nombreux depuis le départ du légendaire Sir Alex Ferguson en 2013. Depuis ce tournant, le club n'a remporté aucun titre de champion.

Cela dit, et en dépit de ce déclin, Manchester United demeure l'un des clubs les plus titrés. Non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Ça a donc été l'équipe qui a le plus dominé le football anglais durant les dernières décennies, mais est-ce l'équipe anglaise qui a le plus réussi sur l'échelle continentale ? Cela dépend à qui vous posez la question.

Goal se penche sur l'historique de MU dans la prestigieuse des compétitions....

Combien de titres de Ligue des Champions, MU a-t-il gagné ?

Man Utd a remporté la Ligue des Champions (ancienne Coupe des Champions comprise) à trois reprises.

Les Red Devils ont soulevé leur premier titre continental en 1968 en dominant le Benfica Lisbonne en finale. C'était sous la direction de l'illustre Matt Busby. Bobby Charlton a ouvert le score pour les Mancuniens et a ensuite mis un doublé, tandis que George Best et Briand Kidd ont signé une réalisation chacun.

Leur triomphe suivant en Ligue des champions survient en 1999 lors de la finale épique contre le Bayern Munich au Camp Nou, à Barcelone. Man Utd, qui comptait dans ses rangs David Beckham, Ryan Giggs et Gary Neville, a réalisé un come-back inespéré dans les dernières minutes du match avec l’aide des "Super Sub" Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer.

Les Allemands ont marqué à la sixième minute pour se donner une avance rapide d'un but. Ils croyaient alors pouvoir soulever le trophée suprême, mais deux coups de semonce dans les arrêts de jeu sont venus les anéantir. Les Anglais ont donc tout renversé sur la fin pour remporter une victoire de 2-1 dans les dernières secondes du match et remporter le premier titre de Ferguson en Ligue des champions.

L’Écossais a remporté son deuxième trophée en Ligue des champions en 2008 lors d’une victoire finale sur Chelsea, un rival de la Premier League, aux tirs au but. Le temps reglémentaire s'est terminé à 1-1 à Moscou. L'ouverture de score de Cristiano Ronaldo a été annulée par l'égalisation de Frank Lampard à la 45e minute, obligeant les deux équipes à disputer la prolongation puis les tirs aux but.

Ronaldo a raté son essai, mais ce fut sans conséquence, puisque les Blues se sont aussi loupés et le raté qui a décidé du sort de la finale est celui de John Terry, le capitaine de Chelsea. Au moment de tirer, le défenseur a glissé, dévissant ainsi totalement son tir. Les Mancuniens pouvaient alors célébrer leur triomphe.

MU compte trois trophées en Ligue des champions, mais c'est toujours deux de moins que Liverpool, leur rival du nord-Ouest de l'Angleterre et qui a remporté la compétition à cinq reprises (un record pour une équipe anglaise).

Combien de finales de Ligue des Champions, MU a-t-il atteint ?

Man Utd a atteint la finale de la Coupe d'Europe / Ligue des Champions à cinq reprises, la perdant deux fois notamment. Ils ont atteint ce stade de l'épreuve en 1968, 1999, 2008, 2009 et 2011.

Les trois premières fois où ils ont atteint les finales, ils ont gagné la compétition, leurs défaites en 2009 en 2011 étant toutes deux contre le FC Barcelone.

En 2009, un an après avoir remporté le trophée à Moscou, Man Utd a battu des adversaires tels que l'Inter, le Porto et Arsenal lors de la phase à élimination directe pour s'assurer une place en finale contre les géants de la Liga. Les Catalans ont toutefois remporté la finale à Rome 2-0 grâce aux buts de Samuel Eto'o et Lionel Messi.

Deux ans plus tard, les deux équipes se sont à nouveau rencontrées lors de la finale de la Ligue des champions 2011 au stade de Wembley à Londres. C’était la troisième finale de la Ligue des champions en quatre saisons pour les Red Devils, mais ils ont encore perdu contre Barcelone - avec une défaite sur le score de 3-1.

Wayne Rooney a marqué en première mi-temps pour égaliser 1-1 après l'ouverture du score de Pedro, mais les frappes victorieuses de Messi et de David Villa en deuxième mi-temps ont permis aux Espagnols de monter sur le toit de l'Europe.

Le bilan européen de Manchester United