LFP : Vincent Labrune réagit aux mesures annoncées après les incidents en tribunes

Le gouvernement et les dirigeants du football français étaient à nouveau réunis ce mercredi pour évoquer la lutte contre les incidents dans les stades de Ligue 1. Depuis le début de saison, de nombreux matchs du championnat de France ont ainsi été perturbés, et deux interrompus : Nice-OM et OL-OM. A partir de maintenant, un match sera "définitivement interrompu" si un joueur ou un arbitre de la rencontre est blessé par un projectile, ce qui ne laissera plus de doute sur la marche à suivre en cas d'incident.

Incidents en tribunes : de premières mesures annoncées

Le délai pour décider de l'interruption ou non d'une rencontre a d'ailleur été fixé à 30 minutes, afin d'éviter les attentes interminables, comme lors de cette même triste soirée au Parc OL. Parmi les autres mesures, à noter que les bouteilles en plastique seront interdites dans les stades à partir du 1er juillet prochain et chaque stade devra se munir de dispositifs particuliers, comme des filets, mis en place pour certains matchs sur préconisation du préfet.

"Une obligation réglementaire envers les clubs sera intégrée au règlement de la Ligue de Football Professionnel afin que des dispositifs de sécurité anti-projections (ex : filets) et anti-intrusions soient mis en place et, sur préconisations des préfets, puissent être utilisés durant une rencontre", est-il ainsi précisé dans le communiqué. "Ces dispositifs devront être disponibles et utilisables, au cas par cas, pour tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la saison prochaine. À plus long terme, des travaux vont être menés pour accentuer la sécurité des accès aux stades par la mise en place de tourniquets de pleine hauteur bloquants."

Incidents en tribunes : Labrune promet des annonces

Vincent Labrune, président de la LFP, a pris la parole suite aux annonces du gouvernement concernant les incidents dans les stades de football. Dans les colonnes de le Figaro, l'ancien président de l'Olympique de Marseille s'est montré satisfait après ces annonces : "Nous avions interpellé les pouvoirs publics depuis août sur la nécessité qu'ils nous viennent en aide sur les sujets de sécurité".

Labrune satisfait des mesures

"Nous ne pouvons qu'être satisfaits de leur réponse et de leur volonté d'impulser une dynamique globale dans le combat général contre les violences dans les stades. Toutes les parties, à commencer par les clubs, les mettent en œuvre avec force, célérité et conviction (...) Nous allons mettre en place début 2022, un barème de sanctions plus lisibles, mais d'ores et déjà il va de soi que tous les matches ne seront pas systématiquement rejoués. Plusieurs cas de figure seront donc envisagés", a ajouté le président de la LFP.

Un premier pas a été fait dans la lutte contre les incidents dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2, mais la Ligue de Football Professionnel va devoir aller encore plus loin pour s'assurer de limiter voir même d'éradiquer, dans le meilleur des scénarios, de telles scènes des stades français dans les mois et les années à venir.