LFP - Aulas, Denisot, Le Graët… Les réactions après l’élection de Labrune

Ce jeudi, Vincent Labrune a officiellement été élu président de la LFP. Jean-Michel Aulas, qui misait sur Michel Denisot, n’a pas caché sa déception.

Énorme surprise du côté de la Ligue de Football Professionnel. Ce jeudi, Michel Denisot et Vincent Labrune étaient en lice pour le poste de président, et l’ancien boss de l’Olympique de Marseille a finalement remporté la partie à 15 voix contre 10 pour son adversaire.

"Mon mot d’ordre ? L’unité. L’unité nécessaire que doit retrouver le football français et toutes ses composantes. Je parle des clubs, dont il faudra pacifier les relations qui se sont distendues ces derniers mois. Ce qui va primer, c'est l'intérêt général du football français. On doit moderniser le foot français et retrouver une compétitivité sur la scène européenne. Avec le PSG évidemment, mais aussi avec les autres", a déclaré le président élu en marge de l’élection.

En revanche, Jean-Michel Aulas n’avait pas vraiment le sourire suite au verdict. Soutien de Michel Denisot, le boss de l’Olympique Lyonnais a appelé son ancien homologue marseillais à "faire ses preuves".

Plus d'équipes

Aulas parle de déception

"Il y a toujours de la déception lorsque les choses se passent à l'arraché, un peu comme cela s'est passé. Personnellement, je trouvais que la candidature de Denisot était une chance pour la LFP, parce que c’est un homme droit, un homme bien comme me le disait encore Bernard Tapie ce matin par message. Après, l’élection de Vincent permet peut-être de passer dans une autre phase, l’innovation et le changement peuvent apporter des choses positives", a toutefois reconnu Aulas.

Denisot, lui, n’avait visiblement pas très envie de s’exprimer suite au scrutin. L’ancien président du PSG s’est contenté de deux tweets : le premier pour "souhaiter bonne chance" à Labrune et le féliciter de "sa victoire au conseil", et le second pour rendre hommage à sa prédécesseur, Nathalie Boy de la Tour : "formidable, courageuse et élégante présidente de la LFP", a-t-il écrit.

L'article continue ci-dessous

Le Graët misait aussi sur Denisot

Dernière réaction attendue ? Celle du véritable big boss du football français, Noël Le Graët, président de la LFP, qui voyait également Denisot l’emporter. "La majorité n’était pas forcément pour Labrune, mais c’est le système. Les suffrages étaient très serrés, le résultat un peu bizarre. Je voyais Denisot gagner car je le connais depuis toujours, on a longtemps travaillé ensemble", a rappelé NLG.

"Mais je souhaite aussi bon vent au nouveau président. Après, je pense que sa nomination est le fait non pas de la majorité, mais de plusieurs personnes qui ont préféré Labrune, qui j’espère fera un bon président. J’attends de le rencontrer pour connaître ses souhaits", a conclu Le Graët dans des propos rapportés par L’Équipe.