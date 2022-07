Lewandowski vs Benzema - Qui a eu la meilleure carrière en club ?

Deux des meilleurs attaquants du monde vont s'affronter lors du Clasico à partir de la saison prochaine.

Le transfert de Robert Lewandowski du Bayern Munich au FC Barcelone est sans aucun doute le transfert le plus important de l'actuel mercato. Le "meilleur joueur de la FIFA" en titre a quitté le champion de Bundesliga après huit ans en Bavière et a été recruté contre la somme de 50 millions d'euros par le club catalan. Avec le transfert du joueur de 33 ans à Barcelone, LaLiga compte désormais deux des meilleurs attaquants du monde, Lewandowski à Barcelone et Karim Benzema au Real Madrid.

Le Clasico est l'un des matchs les plus célèbres au monde, avec un intérêt énorme généré chaque fois que le Real Madrid affronte Barcelone. Maintenant, avec l'arrivée de Robert Lewandowski à Barcelone, nous verrons deux attaquants de premier plan s'affronter lors des prochaines rencontres les deux ennemis jurés espagnols.

Karim Benzema a été dans une forme éblouissante avec le Real Madrid pendant la saison 2021/22, l'aidant à remporter la Ligue des champions et faisant de lui le grand favori pour le prochain Ballon d'Or. Une récompense que Robert Lewandowski a manqué de peu l'an dernier, mais le Polonais a été élu meilleur joueur de la FIFA et en est le tenant du titre avant de se faire détrôner en fin d'année, probablement par son nouveau concurrent direct pour le classement du meilleur buteur en Liga. Il y aura un peu de piment et de saveur dans les prochains Clasicos.

Alors, quel attaquant entre Lewandowski et Benzema a le mieux réussi en club ? C'est ce que nous allons découvrir.

Comment Robert Lewandowski s'est-il comporté en club ?

Lewandowski au Bayern Munich

Competition Matches Buts Passes décisives Bundesliga 253 238 45 UEFA Champions League 78 69 18 DFB Pokal 33 29 7 DFL Super Coupe 8 6 0 UEFA Super Coupe 1 0 1 FIFA Club World Cup 2 2 1 Total 375 344 72

Lewandowski à Dortmund

Competition Matches Buts Passes décisives Bundesliga 131 74 30 UEFA Champions League 28 17 7 DFB Pokal 17 10 4 DFL Super Coupe 3 1 0 Europa League 8 1 1 Total 187 103 42

Lewandowski à Lech Poznan

Competition Matches Buts Passes décisives Championnat de Pologne 58 32 15 Europa League/Coupe UEFA 16 6 3 Coupe de Pologne 7 2 2 Supercoupe de Pologne 1 1 0 Total 82 41 20

Comment Karim Benzema s'est-il comporté dans sa carrière en club ?

Benzema au Real Madrid

Competition Matches Buts Passes décisives La Liga 414 219 116 UEFA Champions League 123 74 26 Coupe du Roi 44 21 11 FIFA Club World Cup 8 3 2 UEFA Super Coupe 4 1 1 Supercoupe d'Espagne 11 5 3 Total 604 323 159

Benzema à Lyon

Competition Matches Buts Passes décisives Ligue 1 112 43 23 UEFA Champions League 19 12 3 Coupe de France 11 9 1 Coupe de la Ligue 3 1 0 Trophée des Champions 3 1 9 Total 148 66 27

Combien de trophées ont été remportés par Lewandowski et Benzema ?