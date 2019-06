Lewandowski : "J'espère qu'on frappera un coup sur le marché des transferts"

Robert Lewandowski a une nouvelle fois réitéré son envie de voir le Bayern se faire remarquer lors du mercato avec une belle acquisition.

En s'attachant les services de Théo Hernandez et de Benjamin Pavard pour un montant global de 115M€, le Bayern fait partie des clubs les plus dépensiers cette année. Pourtant, ces investissements ne contentent pas totalement les fans. Et même les joueurs de l'effectif actuel en demandent plus, à l'instar de Robert Lewandowski.

Par le passé, l'avant-centre polonais avait déjà exprimé son souhait de voir son club imiter les autres ténors du continent en faisant de grands paris et en se payant les services des meilleurs joueurs du circuit. Il vient donc de le réitérer, et cela s'apparente à un vrai message envoyé à ses dirigeants.

L'article continue ci-dessous

"Pour avoir de bons résultats la saison prochaine et pouvoir de nouveau devancer Dortmund, j'espère que le Bayern va pouvoir faire quelque chose sur le marché des transferts", a-t-il déclaré dans une interview à Goal .

Pour une fois, quelques grands noms circulent en Bavière comme potentiels renforts, parmi lesquels celui de Leroy Sané. Le président Karl-Heinz Rummenigge a lui-même admis que l'international allemand de Manchester City faisait partie des cibles. "Les joueurs du Bayern sont tous excités à l'idée de voir Sané signer, mais on doit attendre et voir ce qui va se passer", a indiqué Lewa.

Le Bayern continue de dominer le football allemand. En revanche, en Ligue des Champions, cela fait six ans que le club n'a pas atteint la finale de la compétition. En sera-t-il de même la saison prochaine ? Lewandowski ose croire que non. "Les mauvais résultats des clubs allemands en Ligue des Champions cette saison n'est qu'un phénomène accidentel. L’équipe de n’avait pas non plus bien performé auparavant, je pense que la va beaucoup mieux la saison prochaine", a indiqué le Polonais pour conclure.