L’entraîneur de Gérone, Míchel, courtisé par l’Ajax, attire aussi l’intérêt du Bayer Leverkusen, selon le journal allemand BILD. Les Amsterdamnais doivent donc faire face à un concurrent de poids dans ce dossier.

Le directeur technique Jordi Cruijff prépare déjà l’effectif et le staff de la saison prochaine, et le nom de Míchel circule depuis plusieurs semaines à Amsterdam comme successeur potentiel d’Óscar García.

Selon des sources bien informées, les premières discussions auraient déjà eu lieu. Le chroniqueur Henk Spaan, du journal Het Parool, a même laissé entendre que Míchel aurait déjà donné son accord à l’Ajax il y a une semaine. Davy Klaassen a également évoqué l’entraîneur plus tôt cette semaine sur Ziggo Sport.

Les Amstellodamois doivent toutefois rester vigilants : le Bayer Leverkusen a lui aussi placé le nom de l’entraîneur de Gérone sur sa short-list. Selon BILD, Míchel était déjà pressenti il y a un an pour succéder à Xabi Alonso chez les Rheinländer.

À l’époque, le choix s’était porté sur Erik ten Hag, rapidement limogé, puis sur Kasper Hjulmand, qui n’a pas convaincu.

Qualifié pour la Ligue des champions cette saison, le club rhénan vit toutefois une année décevante : l’équipe pointe à la sixième place et se contentera de l’Europa League l’an prochain.

Après des passages couronnés de succès au Rayo Vallecano, à Huesca puis à Gérone, Míchel traverse une période bien plus délicate depuis deux saisons. L’an dernier, son équipe a terminé à la seizième place, et Gérone est à nouveau englué dans la lutte pour le maintien cette saison. Actuellement 18e avec encore trois journées à jouer, le club catalan n’est pas encore condamné : les écarts au classement de LaLiga sont en effet très faibles.