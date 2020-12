Leverkusen - Jonathan Tah : "La Premier League me plaît"

Le jeune défenseur de Leverkusen, grand espoir du football allemand il y a encore quelques années, évoque son avenir et sa progression en Bundesliga.

Révélé à Hambourg et joueur du depuis 2015, Jonathan Tah incarne l'avenir de la Mannschaft en charnière centrale. Le défenseur allemand ne cache d'ailleurs pas son attrait pour la , où il se verrait bien jouer un jour dans sa carrière.

"La Premier League me plaît, cela a toujours été comme ça. J'ai toujours eu le sentiment que mon style de jeu conviendrait bien à l' , affirme-t-il dans une interview pour Goal. Le physique et les changements rapides sont des qualités qui me conviennent. Les avis divergent quant à savoir quel est le meilleur championnat au monde - pour moi, c'est la Premier League.

"Cela peut sembler étrange car je n'ai pas souvent joué ces derniers temps - mais je suis convaincu que je peux atteindre le haut niveau du football. J'ai fait un pas en avant sur le plan sportif et personnel. Mais je ne sais pas où je finirai à la fin", assure celui qui ne compte que cinq apparitions depuis le début de la saison en .

"Je dois être convaincu qu'un transfert va m'aider. Cela dépend si le club a sa propre philosophie ou s'il fait dépendre sa philosophie de l'entraîneur. Ensuite, la question se pose de savoir quel système l'entraîneur utilise et ce qu'il attend de ses joueurs, surtout dans ma position.

"Bien sûr, la manière dont l'équipe est constituée est également très importante. Quelle est l'importance de la compétition à mon poste, avec quels types de joueurs pourrais-je jouer ? Il y a donc certains facteurs."

Considéré très jeune comme un jeune joueur à fort potentiel, il se livre également sur la pression mise aux joueurs dès leur plus jeune âge pour réussir au niveau professionnel. "J'ai eu la chance d'être assez bon pour faire partie de l'équipe suivante chaque année. Mais au début, je n'avais pas la confiance en moi nécessaire", estime-t-il.

"À un jeune âge, il est extrêmement difficile de faire face à la pression constante. J'ai vu beaucoup de joueurs le prendre mal. Ils n'ont pas été repris et se sont retrouvés soudainement dehors. On vous laisse un peu seul, à cet égard je plaide pour plus de soutien."

Enfin, Tah se confie sur son idole d'enfance. "Mon premier maillot était celui de Barcelone floqué Ronaldinho, révèle-t-il. Il faisait ce qu'il voulait et réussissait à enchanter les gens.

"Ses nombreuses qualités sur le terrain m'ont fasciné et inspiré. Tout le monde parlait de lui sur le terrain de football, tout le monde le connaissait et appréciait son style de jeu. Ronaldinho m'a montré ce qui est possible quand on aborde quelque chose avec plaisir et passion. Peu importe qu'il ait joué dans une position différente [de moi], c'est son charisme qui était spécial. Cela m'a encouragé à vouloir tirer le meilleur de moi-même aussi."