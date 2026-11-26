Comment regarder Levante - Racing Santander avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Ouvrez son site web ou son application officielle de streaming.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 14 27 nov. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante reçoit le Racing Santander en La Liga à l’Estadio Ciudad de Valencia, avec l’objectif de s’éloigner du bas du classement.

L’équipe de Luis Castro occupe la 15e place et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle reste sur un nul 1-1 contre Elche, qui a prolongé sa série sans victoire en championnat.

Le Racing arrive en bien meilleure forme. L’équipe de Jose Lopez est 7e et a remporté quatre de ses cinq derniers matches, dont une victoire 3-2 contre la Real Sociedad lors de sa dernière sortie.

Les visiteurs ont inscrit neuf buts sur cette période, mais en ont aussi encaissé trois à domicile contre le Real Madrid plus tôt ce mois-ci. Leur régularité défensive à l’extérieur reste une interrogation.

Levante a été difficile à battre, sans pour autant convaincre. Deux nuls et une victoire en Coupe du Roi sur le terrain du CD Tarancon s’ajoutent à deux défaites consécutives en championnat contre la Real Sociedad et l’Atlético Madrid.

Les deux équipes doivent composer avec des blessures, et la forme récente du Racing lui donne confiance avant son déplacement à Valence. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

La chaîne TV et l’option de streaming pour Levante - Racing Santander figurent ci-dessous. ExpressVPN est l’option de diffusion indiquée pour regarder le match en direct depuis l’extérieur de votre région habituelle.

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