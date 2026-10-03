Le sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, répondait aux questions samedi, jusqu’à ce que des journalistes israéliens lui demandent son avis sur l’attentat présumé mené mercredi contre un appareil de Flydubai avec 174 passagers à bord.

« Que dites-vous aux gens qui vous soutiennent ? Votre idéologie repose sur le meurtre », a lancé un journaliste, avant d’ajouter : « Rien que cette semaine, l’un d’entre eux a tenté de tuer 170 passagers israéliens, dont 27 enfants innocents et des milliers d’autres. » Ce type de questions ne serait pas accepté, a répondu l’attaché de presse irlandais.

Un autre journaliste s’est alors adressé au sélectionneur irlandais : « Vos joueurs traitent nos joueurs de singes pendant le match… », a-t-il dit, avant d’être interrompu par un responsable, qui a répété à plusieurs reprises : « C’est totalement faux. » Dans le même temps, le micro a été retiré au reporter. « Ne me touchez pas », a-t-il crié, après quoi la délégation irlandaise a brusquement mis fin à la conférence de presse.

Le copilote de l’appareil de Flydubai avait attaqué le pilote avec une hachette de secours lors d’un vol de Dubaï vers Israël. Il a toutefois pu être maîtrisé par des passagers, permettant à l’appareil d’atterrir ensuite en toute sécurité. Les autorités émiraties ont qualifié l’incident d’« acte terroriste ».

Quelle est la position politique de l’Irlande ?

Les tensions avant le match de dimanche (20 h 45/DAZN), disputé à Backa Topola, en Serbie, pour des raisons de sécurité, se sont accrues au cours des dernières semaines. Lors du match aller en Hongrie, les joueurs avaient renoncé aux gestes habituels de fair-play. Les Irlandais avaient par exemple baissé la tête pendant l’hymne israélien. Les autorités israéliennes ont condamné ces gestes. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a accusé Dublin de se trouver « du mauvais côté de l’histoire ».

En raison de l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza en réponse à l’attaque du Hamas, des appels au boycott avaient été lancés en Irlande en amont. La République d’Irlande fait partie, depuis le début de l’offensive militaire israélienne en octobre 2023, des pays européens qui ont exprimé de manière particulièrement claire leur soutien aux Palestiniens. Le droit à l’existence d’Israël est explicitement souligné, tandis que Dublin a officiellement reconnu l’État de Palestine en 2024.