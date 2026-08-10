Lettre ouverte avec les signatures de personnalités importantes : l’UEFA et consorts passent à l’offensive contre Gianni Infantino

« Le football est la plus grande passion commune au monde. Il n’appartient ni à une seule personne ni à une institution », ont-ils écrit dans une lettre ouverte adressée à la « famille du football ». La croissance de la FIFA au cours de la période récente a certes été « réelle », mais elle n’a « jamais été l’œuvre d’une seule personne ».

Outre Ceferin, la lettre a également été signée par Salman bin Ibrahim Al Chalifa, le président de la Confédération asiatique de football (AFC), et Victor Montagliani, patron de la confédération de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF). S’y ajoutent les signatures des secrétaires généraux respectifs des confédérations continentales. Ils affirment parler d’une seule voix en tant que « confédérations qui représentent leurs membres ».

La « direction dans le football » s’accompagne du devoir de « servir la famille du football qui vous a confié cette responsabilité », est-il écrit dans le courrier : « Quand la confiance est brisée par la tromperie, quand une personne se place au-dessus du collectif qui lui a confié son autorité, alors ce devoir a été négligé. » Le courrier s’est abstenu de citer Infantino nommément.

Selon les auteurs, il ne s’agit pas de diviser les fédérations membres ni de revenir sur des décisions prises collectivement, comme l’attribution de Coupes du monde, mais bien de « quelque chose de plus fondamental : l’intégrité du jeu et l’intégrité de ceux qui ont été élus pour le diriger ».

La FIFA avait récemment apporté son soutien à Gianni Infantino

Le week-end dernier, l’instance mondiale avait apporté son soutien à Infantino et lancé une offensive tous azimuts contre ses critiques. « Il devient de plus en plus clair qu’il existe des efforts ciblés et continus de la part de certains acteurs pour saper la FIFA et son président », a indiqué la FIFA dans un communiqué. La réplique attendue est désormais tombée.

Même le fait que la FIFA ait reconnu des « erreurs » autour du processus du désormais avorté accord avec un investisseur n’a pas convaincu les principaux dirigeants des confédérations continentales. Ils ont réitéré leur accusation selon laquelle il s’agissait d’un plan délibéré visant à mettre les institutions du football devant le fait accompli. « Une proposition avancée dans l’urgence, sans consultation significative, et poussée dans le cadre d’une échéance avant que les fédérations membres n’aient pu examiner correctement ses conditions, n’est pas le résultat d’une inadvertance, mais le résultat d’une intention visant à restreindre le contrôle », peut-on lire dans la lettre.

La tentative de « vendre la Coupe du monde de la FIFA » constituerait une « rupture fondamentale de confiance envers les institutions mêmes que la FIFA est censée servir ». En outre, Ceferin et consorts ont critiqué le fait que l’examen des incidents des dernières semaines annoncé par la FIFA ne doive pas être mené entièrement par une instance indépendante. « Le silence règne là où devraient régner l’obligation de rendre des comptes, et la distance là où devrait régner l’ouverture. »

Infantino, qui est jusqu’ici le seul candidat déclaré pour l’élection de mars 2027, essuie de vives critiques depuis la présentation surprise du projet d’investisseurs, désormais retiré.