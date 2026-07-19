Les « vieux de l'Argentine » entrent dans l'histoire de la Coupe du monde en se qualifiant pour la finale

L'Argentine a écrit une nouvelle page de l'histoire de la Coupe du monde en dévoilant son onze de départ pour affronter l'Espagne, ce dimanche soir, en finale de la Coupe du monde 2026, au stade MetLife de New York (États-Unis).

La Roja vise un deuxième sacre mondial après son triomphe de 2010.

De son côté, l’Argentine vise un deuxième sacre consécutif et un quatrième titre au total.

Selon le site de statistiques « Squawka », l’Argentine aligne un groupe dont l’âge moyen atteint 30 ans et 101 jours, soit le deuxième plus vieux de l’histoire des finales, derrière le Brésil 1962 face à la Tchécoslovaquie (30 ans et 216 jours).

L’Argentine a entamé la finale avec le onze suivant : Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Taliàfico, González, Enzo, De Paul, McAllister, Álvarez, Messi.

Le sélectionneur Lionel Scaloni a dû remplacer Lisandro Martínez, blessé, par Nicolás Otamendi (38 ans) dès la 44^e minute.

En début de seconde période, Scaloni a effectué un second remplacement en faisant entrer Leandro Paredes (32 ans) à la place de Nicolás González (28 ans).



















