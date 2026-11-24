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Le limogeage du Marocain Houcine Ammouta de son poste d'entraîneur d'Al Ahly, après la défaite 2-0 face à Pyramids lors de la 9e journée du championnat d'Égypte, a suscité de nombreuses réactions dans la presse marocaine. Celle-ci a abordé la décision sous différents angles, entre l'étonnement face à son timing et les interrogations sur les raisons qui ont poussé la direction du club à mettre fin à l'expérience du technicien malgré des chiffres positifs.

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La décision d'Al Ahly met un terme inattendu à l'aventure d'Ammouta et de son staff, l'équipe n'ayant pas réussi à franchir l'obstacle Pyramids lors d'un match marqué par sa première défaite en championnat cette saison. L'écart avec le leader passe ainsi à sept points, et la pression s'accentue sur le staff technique.

Dans un communiqué officiel publié aux premières heures de la matinée de mardi, Al Ahly a remercié Houcine Ammouta et son staff, précisant que la décision avait été prise à la lumière de la vision présentée par Yassine Mansour, vice-président du club, et Sayed Abdelhafiz, membre du conseil d'administration, tous deux chargés de superviser le dossier football. Le duo doit proposer les candidats susceptibles de prendre le relais dans les prochaines heures.

Les chiffres d'Ammouta interrogent

Les journaux marocains ont mis en avant le bilan chiffré d'Ammouta lors de son passage à Al Ahly, estimant que son départ soulève des questions sur les véritables raisons de la fin de sa mission.

Le site marocain « Hespress », sous le titre « Al Ahly se sépare d'Ammouta malgré les résultats », a indiqué que la séparation était intervenue malgré le bilan positif de l'entraîneur durant sa période à la tête de l'équipe rouge.

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Le site précise qu'Ammouta a dirigé Al Ahly lors de 14 matchs officiels, pour 11 victoires, deux nuls et une seule défaite, face à Pyramids, soit un taux de victoires d'environ 79 %. Des chiffres qui, selon lui, soulèvent des questions sur les dessous de cette décision surprise de la direction.

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De son côté, le site marocain « El Botola » a traité l'information sous le titre « Al Ahly d'Égypte annonce le limogeage de l'entraîneur Houcine Ammouta », soulignant que la décision était intervenue après la défaite dans le choc au sommet du championnat, qui a permis à Pyramids de creuser l'écart en tête du classement, au milieu de vives réactions au sein du club et parmi ses supporters.

La baisse des résultats précipite le départ d'Ammouta

Le site marocain « le360 » a quant à lui lié la fin de l'aventure d'Ammouta à la chute face à Pyramids, qualifiant ce revers de première défaite d'Al Ahly en championnat cette saison. Le club est resté bloqué à 20 points, à la troisième place, alors que Pyramids a atteint 27 points en tête.

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Le site souligne que la défaite n'était pas le seul facteur de la séparation, les derniers matchs ayant été marqués par un recul progressif des performances et des résultats d'Al Ahly, après un départ en trombe du technicien marocain, qui avait récolté 13 points sur 15 possibles lors des cinq premières journées.

Il ajoute que l'équipe a perdu une partie de son élan au fil des matchs, en laissant filer des points à plusieurs reprises, notamment lors du nul 3-3 face à El Qanah, avant que la défaite contre Pyramids n'accroisse l'écart avec le leader et ne mette en jeu l'avenir du staff technique.

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Par cette analyse, le site a mis l'accent sur le contraste entre le départ canon d'Ammouta et le recul observé dans la dernière phase de son mandat, estimant que l'accumulation des faux pas avait fragilisé sa position auprès de la direction du club.

Fin de l'aventure pour Ammouta

Pour sa part, le site « lesiteinfo » a choisi pour titre « Officiel : fin de l'aventure de Houcine Ammouta avec Al Ahly d'Égypte », soulignant que les résultats et le niveau de jeu de l'équipe avaient fait l'objet de critiques croissantes ces derniers temps, avant que la défaite contre Pyramids ne mette fin à la mission du technicien marocain.

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Le site « sport7 » a également relayé la décision sous le titre « Officiel : Al Ahly d'Égypte annonce sa séparation avec le Marocain Houcine Ammouta », confirmant que la défaite contre Pyramids était la première d'Al Ahly dans la compétition cette saison et qu'elle l'avait laissé bloqué à 20 points, tandis que Pyramids consolidait sa place en tête avec 27 points.

Les angles de traitement ont donc varié dans la presse marocaine, entre l'accent mis sur le bilan positif d'Ammouta et l'attention portée au recul des performances et des résultats lors des dernières journées. Mais le point commun reste l'étonnement face à la fin de l'aventure après seulement 14 matchs, et les interrogations sur les critères retenus par la direction d'Al Ahly pour prendre sa décision.