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Karim Malim
Traduit par

Les victimes de la nuit de San Siro : Zidane prépare une révolution corrective en équipe de France

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La défaite face à l'Italie n'a pas été un simple accroc passager dans les calculs de l'équipe de France, elle a au contraire révélé de nombreuses failles qui ont ramené les doutes dans les plans de Zinédine Zidane avant le choc décisif contre la Turquie. Entre le retour de Kylian Mbappé, l'absence de Dayot Upamecano et la baisse de régime de certains éléments clés, le sélectionneur français s'apprête à rebattre les cartes, avec la possibilité d'apporter de larges changements au onze de départ, en quête d'une réaction forte capable de redonner son prestige aux Bleus.

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Selon le site français "Foot Mercato", Zidane envisage d'apporter des modifications importantes à son onze avant le choc face à la Turquie, prévu dimanche soir à Bordeaux, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, un match qui ne tolère pas beaucoup d'erreurs, surtout après la défaite face à l'Italie sur le score de 3-1 au stade de San Siro.

L'équipe de France aborde cette rencontre sous une forte pression, même si un match nul suffirait à assurer la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Les hommes de Zidane occupent la deuxième place du groupe 1, mais une défaite face à la Turquie pourrait totalement bouleverser les calculs et lier leur destin au résultat du match entre la Belgique et l'Italie.

En cas de défaite, l'équipe de France aurait besoin d'un match nul entre la Belgique et l'Italie pour éviter de reculer à la troisième place et d'être éliminée de la compétition. Pour autant, le résultat ne semble pas être l'unique préoccupation du staff technique, car Zidane est conscient que son équipe est tenue de livrer une prestation totalement différente de l'image terne affichée face aux Italiens, en particulier sur le plan de la discipline défensive et de la capacité à gérer la pression.

La première carte sur laquelle mise Zidane réside dans le retour de son capitaine Kylian Mbappé, absent du onze de départ face à l'Italie après que le staff technique a décidé de le ménager. La star du Real Madrid a participé aux entraînements vendredi, devenant un sérieux candidat à un retour dans le onze de départ face à la Turquie, un renfort offensif important pour l'équipe de France.

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Mbappé devrait occuper le poste d'avant-centre, profitant de l'absence d'Ousmane Dembélé, après avoir évolué à un poste différent lors du match aller face aux Turcs. À ses côtés, Michael Olise se distingue comme une option possible sur le flanc droit, tandis que Bradley Barcola semble le mieux placé pour conserver sa place sur l'aile gauche.

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TUR

En revanche, les chances de Désiré Doué de débuter la rencontre ne paraissent pas élevées, après qu'il n'a pas suffisamment récupéré de sa fracture à l'une de ses dents, survenue lors du match face à l'Italie. Même si le jeune joueur pourrait être disponible selon l'évolution de son état, les difficultés qu'il a connues lors du dernier match rendent peu probable sa titularisation.

Le trio du milieu à l'épreuve

Au milieu de terrain, Zidane envisage d'apporter des modifications nettes après les grandes difficultés apparues face au pressing italien. L'équipe de France a manqué de capacité à construire le jeu avec fluidité, et Rayan Cherki n'a pas réussi à apporter l'impact attendu de lui après que l'entraîneur s'est appuyé sur lui dans un rôle de milieu offensif, tandis qu'Adrien Rabiot a commis plusieurs erreurs qui ont affecté l'équilibre de l'équipe.

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Warren Zaïre-Emery semble candidat à une nouvelle chance au milieu de terrain, Zidane ayant l'habitude de louer sa polyvalence tactique et sa capacité à occuper plusieurs postes, malgré la possibilité de l'utiliser comme arrière droit. Mais le sélectionneur de la France préfère l'employer au milieu de terrain, et le match face à la Turquie pourrait être l'occasion de ramener le joueur à son poste de prédilection et de montrer ses véritables capacités.

De même, les chances d'Eduardo Camavinga de revenir dans le onze de départ augmentent, après qu'il a affiché un niveau remarquable lors de la précédente trêve internationale. Zidane parie sur la vivacité du joueur du Real Madrid et sur sa capacité à reprendre le contrôle au milieu de terrain, ainsi qu'à améliorer la récupération du ballon et la transition rapide de la défense vers l'attaque.

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L'absence d'Upamecano ouvre la concurrence

Quant à la ligne arrière, Zidane fait face à un dilemme supplémentaire après la confirmation de l'absence de Dayot Upamecano, qui a concédé un penalty lors de la seconde période du match face à l'Italie, avant de quitter le rassemblement de l'équipe pour des raisons familiales, et de se retrouver ainsi hors des plans pour le prochain match.

Ibrahima Konaté et Lenny Yoro se disputent le remplacement du défenseur du Bayern Munich. Konaté possède une plus grande expérience des matchs internationaux, tandis que Yoro entre dans la concurrence porté par sa bonne prestation face à la Belgique au Stade de France début octobre, ce qui lui offre une réelle chance de gagner la confiance de Zidane.

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Au niveau des latéraux, l'un des points faibles les plus marquants de l'équipe de France est apparu lors du match face à l'Italie, après que Malo Gusto a visiblement souffert sur le flanc droit, avant que Zidane ne décide de le remplacer par Saël Kumbedi.

Le prochain match pourrait être l'occasion pour le joueur de Wolfsburg, qui a rejoint le rassemblement à la dernière minute, d'obtenir une place de titulaire pour la première fois sur le côté droit, tandis qu'Andy Diouf se distingue comme candidat pour occuper le poste d'arrière gauche, après être entré en remplacement d'Adrien Truffert à la 77e minute du dernier match.

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Au final, Zidane sait que le match face à la Turquie dépasse la simple quête d'un billet pour les quarts de finale ; il s'agit d'un véritable test de sa capacité à corriger les erreurs apparues face à l'Italie et à rendre son équilibre à une équipe qui dispose de grands noms, mais qui n'a pas encore livré le niveau attendu d'elle. Entre le retour de Mbappé et les changements possibles au milieu et en défense, l'équipe de France attend l'occasion d'effacer les séquelles de la chute de San Siro et de prouver que la défaite n'était pas le début d'une crise difficile à contenir.

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ItalieItalieITA
5311116+510
V
V
N
V
D
2
FranceFranceFRA
531185+310
D
V
N
V
V
3
BelgiqueBelgiqueBEL
530286+29
V
D
V
D
V
4
TurquieTurquieTUR
5005313-100
D
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D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Écrit parKarim Malim

Éditeur de contenu sportif

Je suis spécialisé dans la production d’articles et de reportages sportifs captivants, ainsi que dans la création de contenus numériques distinctifs autour des plus grands événements et des stars du sport. Je possède une vaste expérience dans la réalisation d’interviews et la création de récits journalistiques marquants, et je m’efforce toujours de proposer un contenu précis et fiable, capable de toucher le public et de répondre à ses centres d’intérêt.

Depuis mon plus jeune âge, le football a été bien plus qu’un simple jeu pour moi ; il a représenté une véritable source de plaisir et de divertissement. Mon premier souvenir marquant remonte à la Coupe du monde 1998. Avec le temps, cette passion s’est transformée en métier, marquant le début de mon parcours dans la création de contenu sportif.

J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant que rédacteur sportif sur plusieurs plateformes arabes. J’ai travaillé pour le journal et le site « Al-Tahrir » de 2016 à 2020, ainsi que pour le site « Al-Fursan » durant la même période, en plus d’une courte expérience sur le site « Dardasha » en 2017. Depuis 2020, je travaille comme rédacteur sportif pour le site « Kooora », où je couvre les grandes compétitions et les principaux événements sportifs aux niveaux local, continental et international.

Mon histoire avec le football

Parmi les joueurs qui m’ont le plus inspiré dans mon parcours figurent l’Argentin Gabriel Batistuta, le Français Zinedine Zidane, le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que l’Égyptien Mohamed Salah.

De nombreuses expériences ont façonné mon amour pour le football, notamment ma déception après l’élimination de l’Argentine dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2002, ainsi que ma grande tristesse face à l’absence de l’Égypte à la Coupe du monde 2010.

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