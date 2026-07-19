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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Les vétérans argentins entrent dans l’histoire de la Coupe du monde en se qualifiant pour la finale

Espagne vs Argentine
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Coupe du monde
L. Messi
Espagne
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É.-U.

Un record historique : la deuxième plus grande sélection de l’histoire en finale de la Coupe du monde.

L'équipe d'Argentine a inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du monde en alignant son équipe face à l'Espagne, lors de la finale de la Coupe du monde 2026, ce dimanche soir, au stade « MetLife » de New York, aux États-Unis.

La Roja vise un deuxième sacre mondial après celui de 2010.

De son côté, l’Argentine vise un deuxième sacre consécutif et un quatrième titre au total.

Selon le site de statistiques « Squawka », l’Argentine aligne un groupe dont l’âge moyen atteint 30 ans et 101 jours, soit le deuxième effectif le plus âgé de l’histoire des finales, derrière celui du Brésil face à la Tchécoslovaquie en 1962 (30 ans et 216 jours).

L’Argentine a entamé la finale avec le onze suivant : Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Taliavia, González, Enzo, De Paul, Mac Allister, Álvarez, Messi.

Le sélectionneur Lionel Scaloni a dû remplacer Lisandro Martínez, blessé, par Nicolás Otamendi (38 ans) dès la 44^e minute.

En début de seconde période, Scaloni a également fait entrer Leandro Paredes (32 ans) à la place de Nicolás González (28 ans).






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