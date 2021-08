Les vainqueurs et les perdants du tirage de la Ligue des Champions

La phase de groupes a donné lieu à des rencontres intéressantes, notamment le PSG de Messi face à Man City et la Juventus face au tenant du titre.

On s'y attendait : le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de cette saison allait forcément donner lieu à des rencontres intéressantes.

La possibilité d'un choc entre Lionel Messi, la nouvelle superstar du Paris Saint-Germain, et Cristiano Ronaldo, si l'attaquant de la Juventus obtient gain de cause et rejoint Manchester City, est toujours d'actualité.

Goal fait le point sur les gagnants et les perdants du tirage au sort de jeudi à Istanbul.

Vainqueur : Ole Gunnar Solskjaer

Le manager de Manchester United a l'occasion de montrer la qualité de son équipe en Europe cette saison.

La saison dernière, les Mancuniens n'ont pas réussi à sortir d'un groupe composé du PSG, du RB Leipzig et de l'Istanbul Basaksehir, après une défaite surprise en Turquie. Cette fois, l'équipe de Solskjaer a été tirée au sort contre Villarreal - l'équipe la plus faible du groupe de tête, bien qu'elle ait surpris United en finale de l'Europa League la saison dernière - ainsi que l'Atalanta et les Young Boys.

Les Mancuniens n'ont atteint que deux fois les quarts de finale de la Ligue des champions au cours des dix dernières années et ne sont jamais allés plus loin, mais ils ont au moins une bonne chance de terminer en tête du groupe D étant donné la qualité de leur équipe.

Vainqueur : Erling Haaland

L'attaquant le plus en vue d'Europe s'est vu offrir une occasion en or d'étoffer sa redoutable réputation grâce au tirage relativement clément du Borussia Dortmund, qui affronte le Sporting CP, l'Ajax et le Besiktas.

Haaland a inscrit 10 buts lors de ses six premières apparitions en Ligue des champions la saison dernière.

Le joueur de 21 ans a déjà inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives lors de ses quatre premières apparitions cette saison, lors d'un début de saison intimidant pour Dortmund.

De nombreux géants européens surveillent sa disponibilité et de nouvelles performances de qualité sur la plus grande scène ne feront qu'accroître la demande pour sa signature.



Vainqueur : Florentino Perez

Il y a moins de six mois, le président du Real Madrid a tenté de lancer une compétition concurrente à la Ligue des champions. Aujourd'hui, son équipe a de grandes chances de passer facilement la phase de groupes et peut-être d'ajouter à son total record de 13 Coupes d'Europe.

Perez veut toujours faire partie d'une nouvelle Super League européenne qui ferme effectivement la porte à de nombreuses nouvelles équipes qualifiées pour ce qui devrait être la compétition phare de l'Europe.

Si Perez veut savoir ce que c'est que de jouer les mêmes équipes sélectionnées saison après saison, il a, d'une certaine manière, obtenu ce qu'il souhaitait. Madrid affrontera l'Inter et le Shakhtar Donetsk, comme l'année dernière, ainsi que les nouveaux venus moldaves du Sheriff Tiraspol.

L'année dernière, Madrid a atteint les demi-finales sous la direction de Zinédine Zidane et cette année, sous la direction de Carlo Ancelotti, le même résultat pourrait être atteint, à moins que le club ne parvienne à recruter Kylian Mbappé avant la fermeture de la fenêtre des transferts, une signature qui pourrait l'aider à aller jusqu'au bout.

Perdant : FC Barcelone

Le FC Barcelone jouera la Ligue des champions sans Lionel Messi pour la première fois en 15 ans et ses chances de progresser sans l'attaquant emblématique n'ont pas été facilitées. L'équipe de Ronald Koeman a été tirée au sort contre les géants allemands du Bayern Munich, l'équipe qui lui a infligé cette humiliante défaite 8-2 en 2020 et qui a vu Messi quitter le terrain avec désespoir.

Les chances des géants catalans de prendre la première place et la position cruciale de tête de série pour les phases à élimination directe semblent difficiles, mais se concentrer sur la qualification est peut-être plus important.

Le club portugais de Benfica et le Dynamo Kyiv, champion d'Ukraine, se dressent également sur le chemin du Barça et, après être tombé de l'élite européenne suite à des défaites écrasantes contre le PSG, le Bayern et Liverpool ces dernières années, il ne sera pas facile de progresser.

Perdant : Pep Guardiola

Cela fera plus de 10 ans que l'entraîneur catalan n'a pas remporté le trophée de la Ligue des champions lorsque la finale aura lieu à Saint-Pétersbourg en mai et, chaque saison qui passe, la pression augmente sur lui pour le remporter. La saison dernière, il n'a jamais été aussi près du but, puisque son équipe de Manchester City a été battue par Chelsea en finale à Porto.

Guardiola a été engagé au club pour remporter le plus grand trophée du jeu, mais sa mission cette saison n'a pas été rendue facile par un tirage au sort difficile dans le groupe A. City affrontera le puissant PSG, renforcé par l'arrivée non seulement de Messi, mais aussi de Gigio Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, et fort des talents de Neymar et - pour l'instant - de Mbappé.

Ils affronteront également le RB Leipzig, un poids lourd de la Bundesliga, dans un tirage au sort nettement plus difficile que les groupes confortables qu'ils ont connus ces dernières années.

Perdant : Juventus

La Vieille Dame n'a pas réussi à se qualifier en tant que championne d'Italie pour la première fois en neuf ans et elle n'a pas eu la chance en tombant sur l'équipe la plus difficile du pot de tête.

La Juventus affrontera ainsi l'actuel tenant du titre, Chelsea, emmené par l'ancien attaquant de l'Inter Romelu Lukaku - qui a contribué à mettre fin au monopole de la Juve sur le titre de série A.

La Juventus n'a toujours pas remporté le trophée au cours de ce siècle, ce qui est devenu une obsession depuis qu'elle s'est imposée comme la force dominante en Italie.

Mais pour la première fois depuis longtemps, sortir du groupe semble plus délicat que jamais.

L'avenir de Ronaldo, quant à lui, est en jeu.