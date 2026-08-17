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Yael Trepy CagliariGetty

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Les vacances virent au cauchemar : un joueur français plonge dans le coma après une noyade tragique

Cagliari
Y. Trepy
Serie A
Italie
France

Héliporté aux soins intensifs

Le club de Cagliari vit une situation de grande inquiétude après le terrible accident dont a été victime son jeune joueur Yael Trepy, âgé de 20 ans, qui a failli lui coûter la vie par noyade dans une piscine de la ville de Porto Cervo.

Le joueur passait un jour de congé avec l'équipe après avoir été titulaire lors du match de Coupe d'Italie face à Arezzo vendredi, l'équipe ayant obtenu deux jours de repos, avant d'être victime de l'accident durant le week-end.

Selon les premiers rapports rapportés par le journal italien « La Gazzetta dello Sport », Trepy a été surpris par un changement soudain de la profondeur de la piscine et, ne sachant pas bien nager, il a été victime d'une grande détresse et a perdu connaissance, avant d'être secouru rapidement et transporté d'urgence par hélicoptère à l'hôpital de Sassari, où il a été placé sous respiration artificielle.

Le scanner du thorax a révélé la présence de grandes quantités de liquide dans ses poumons, ce qui a compliqué le processus d'échange de l'oxygène, amenant les médecins à décider de le placer dans un coma artificiel au sein de l'unité de soins intensifs afin d'éviter davantage de souffrances et de permettre l'administration du traitement nécessaire.

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Le club de Cagliari a publié un communiqué officiel dans lequel il a confirmé qu'il est « en contact permanent avec l'établissement de santé et la famille du joueur, et suit de près l'évolution de son état », ajoutant : « En ce moment, le club adresse ses vœux les plus chaleureux à Yael et à sa famille, demande le respect de leur vie privée et fournira toute mise à jour dès qu'elle sera disponible. »

L'équipe doit reprendre ses entraînements aujourd'hui en vue d'affronter Parme à l'extérieur lors de ses premiers matchs de championnat.

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