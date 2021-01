Les trophées, Pirlo préfère les gagner en tant que joueur

Andrea Pirlo a livré son sentiment après avoir remporté son premier trophée en tant que coach de la Juve.

Alors que sa première saison à la tête de la a été assez compliquée jusqu'ici, Andrea Pirlo a clairement indiqué que les sensations qui viennent en gagnant un trophée sont encore mieux en tant qu’entraîneur qu’en tant que joueur.

Juventus a soulevé son premier trophée de la saison avec une victoire 2-0 sur dans la Supercoppa Italiana mercredi soir. "C’est un grand sentiment de joie », a déclaré Pirlo à la RAI.

Soulever un premier trophée en tant qu’entraîneur est quelque chose de différent, c’est encore plus agréable qu’en tant que joueur. Je suis à la tête d’une équipe historique et l’important était de gagner après la défaite à l’Inter l’autre jour."

"Nous voulions montrer que notre niveau n’est pas ce que nous avons montré à Milan et nous avions besoin de ce match pour le prouver. », a tonné le jeune entraîneur piémontais.

Pour rappel, c'est Cristiano Ronaldo, qui a été nommé meilleur joueur du match, qui a ouvert le score peu après l'heure de jeu, confirmant ses bonnes dispositions actuelles. CR7 se révèle être une véritable machine à buts à la Juventus et en ce sens les chiffres ne mentent pas. Le 7 bianconero a marqué 32 buts lors de ses 32 dernières apparitions toutes compétitions confondues avec la Juve, ce qui signifie essentiellement qu'il voyage avec une moyenne d'un but par match. Impressionnant.

Grâce à la victoire face au Napoli mercredi soir, le nombre de titres remportés en avec le maillot de la Juventus passe à quatre : deux Scudetti et deux Super Coupes d'Italie. Pas mal pour celui qui n'est arrivé à la Juventus qu'à l'été 2018, mais qui n'a aucune envie de s'arrêter ici, déterminé à lutter en .

Désormais, l'objectif est d'être une nouvelle fois champion d'Italie et c'est lui-même qui l'a expliqué après le triple coup de sifflet final, au micro de la Rai. "Tout est encore ouvert pour le Scudetto. Milan et l'Inter sont forts, mais nous pouvons toujours gagner. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible". On a envie de le croire !