« Les trois quarts des supporters de l'Ajax ne veulent pas qu'il signe un nouveau contrat »

Henk Spaan attend avec impatience le match entre l'Ajax et le FC Twente. Le chroniqueur du journal Het Parool est particulièrement curieux de voir ce que Wout Weghorst va réaliser face au club d'Enschede.

Spaan écrit qu'il se réjouit de ce choc de l'Eredivisie au Johan Cruijff ArenA pour plusieurs raisons. « La première, c'est Wout. »

« Sur Ajax Showtime, un fanzine en ligne, ils ont mené un sondage : l'Ajax doit-il proposer un nouveau contrat à Weghorst ou non ? Un quart des cinq cents participants a répondu oui, les trois quarts ont répondu non », partage Spaan.

Pour sa part, il accorde encore le bénéfice du doute à Weghorst, avec une note de 6 dans la rubrique « Spaan donne des notes ». « Cela motivera Wout, car toutes les déclarations à son sujet stimulent le joueur. »

Weghorst, âgé de 33 ans, a disputé 1 706 minutes cette saison sous les couleurs de l’Ajax, réparties sur 27 matchs officiels.

Au cours de ces rencontres, Weghorst a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives. Son contrat avec l'Ajax expire donc à la fin de cette saison.

Weghorst a disputé ses 50e et 51e sélections avec l'équipe nationale néerlandaise lors de la dernière trêve internationale.