Les très belles stats de Thibaut Courtois

Lorsque le Real Madrid a signé Thibaut Courtois en provenance de Chelsea en 2018, il y avait peu de doutes sur ses capacités, et il le prouve une fois de plus cette saison.

Avec Iker Casillas, Keylor Navas et maintenant Courtois, Los Blancos ont toujours eu un grand calibre dans le département des gardiens de but et l'international belge s'améliore de saison en saison.

Depuis le début de la saison, Courtois a réalisé 47 arrêts, soit 10 de plus que Manuel Neuer (Bayern Munich) et 22 de plus que Jan Oblak (Atletico Madrid).

Bien sûr, cela montre qu'il subit plus de tirs que ses homologues européens, mais avec un taux d'arrêt de 74,19 %, il fournit de solides performances au Real Madrid.

Si l'on compare son taux à celui des autres meilleurs gardiens du continent, Courtois n'est devancé que par le gardien de Chelsea Edouard Mendy (85 %) et le gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma (75 %), ce dernier n'ayant joué que sept fois cette saison.

Avec des performances qui font que Courtois se distingue pour toutes les bonnes raisons, il est facile de comprendre pourquoi le Real Madrid était désireux de prolonger son contrat jusqu'en 2026.

Maintenant qu'il a dépassé les 100 apparitions avec le club, le leadership de Courtois est mis en évidence par ses performances sur le terrain et son attitude professionnelle en dehors.

Le joueur de 29 ans n'a peut-être pas encore de médaille de la Ligue des champions dans son armoire, mais avec un titre de Ligalors de la saison 2019/20, le numéro 1 belge espère ajouter d'autres trophées à sa collection cette saison.