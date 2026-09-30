Des rapports de presse ont révélé un rebondissement inattendu concernant l'avenir de Lionel Scaloni, affirmant que l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la sélection argentine au XXIe siècle est désormais sur le point de rester, malgré toutes ses précédentes allusions à un départ.

Le journal espagnol « Sport » a précisé que la Fédération argentine de football cherche activement à poursuivre ce parcours couronné de succès, à travers une offre qui permettrait à Scaloni de diriger l'Albiceleste lors de la Copa América 2028 et de la Coupe du monde 2030.

Le quotidien a souligné que Scaloni, qui a conduit l'Argentine à briser une disette de 28 ans depuis son dernier titre lors de la Copa América 1993, et qui y a ajouté deux titres en Copa América ainsi qu'un titre de Coupe du monde, avait laissé entendre la fin de sa carrière après la défaite face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026.

Le journal a rapporté sa célèbre déclaration de l'époque : « Je continuerai jusqu'en décembre, après quoi je discuterai avec le président Claudio Tapia. L'idée est de me détendre et de prendre un peu de repos, je m'arrêterai probablement. »

Une offre jusqu'en 2030

« Sport » rapporte, d'après le journaliste argentin Gastón Edul, que la Fédération dirigée par Claudio « Chiqui » Tapia a présenté une offre officielle sous la forme d'un contrat de deux ans avec la possibilité d'une prolongation de deux années supplémentaires, soit rester au moins jusqu'à la Copa América 2028, avec l'option de poursuivre jusqu'au Mondial 2030.

Le quotidien espagnol a affirmé que les négociations sont entrées dans leur phase finale et que les deux parties se sont considérablement rapprochées ces derniers jours.

C'est ce qu'a confirmé Scaloni lui-même en conférence de presse avant la rencontre face à la Bolivie, déclarant : « La situation avec Chiqui Tapia ? Nous venons tout juste de commencer à en parler. Il y a une volonté mutuelle des deux côtés, et c'est le plus important. », une allusion que le journal a présentée comme la preuve de l'imminence d'un accord officiel.







