Les téléspectateurs sont stupéfaits par la mauvaise ambiance qui règne dans le camp de l’équipe nationale néerlandaise

La séquence anniversaire de l’équipe nationale néerlandaise a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo diffusée par la chaîne officielle OnsOranje, le sélectionneur Ronald Koeman félicite le gardien Mark Flekken pour ses 33 ans. Les internautes en tirent une conclusion unanime, teintée de sarcasme : l’enthousiasme semble aux abonnés absents.

La sélection batave, en stage à Kansas City, peaufine actuellement sa préparation en vue de la Coupe du monde ; son entrée en lice est programmée dimanche soir face au Japon.

Dans la séquence, le groupe est réunis en intérieur et Koeman prend la parole. « Bonjour à tous. Nous fêtons un anniversaire aujourd’hui. Joyeux anniversaire. Tiens. Profite bien de ta journée et j’espère que cela te fera plaisir », déclare le sélectionneur en remettant un cadeau à Flekken, dont le contenu reste inconnu puisque le paquet n’est pas déballé.

Flekken prend alors la parole : « Merci à tous pour vos vœux. C’est toujours agréable de partager une journée avec vous. Un beau tournoi nous attend et je suis convaincu que nous pouvons y créer de grands souvenirs. Nous avons un groupe formidable, beaucoup de qualités, tirons-en le meilleur parti », déclare le gardien de but de l’équipe nationale néerlandaise.

Son bref discours est suivi d’un timide applaudissement des internationaux présents. Les internautes s’étonnent de l’atmosphère peu enthousiaste qui se dégage de la séquence.

« Ça a l’air super sympa là-bas », commente un supporter sous la vidéo. Un autre abonné réagit : « Ils ont hâte d’y être ! » Un troisième ajoute : « L’ambiance est au rendez-vous ! »

Un autre supporter ajoute : « Ce qui me frappe, c’est que tout semble si statique, peu de plaisir, surtout beaucoup de pression. Bien sûr, ce n’est qu’un mini-extrait de toute la journée, mais on n’a pas l’impression que cette équipe va nous surprendre. Bon, en tout cas, on va être CHAMPIONS DU MONDE ! », écrit-il.

Flekken est par ailleurs critiqué : « On dirait que le cadeau sortait de sa propre poche, quel enthousiasme ! » peut-on lire. Un autre internaute ironise : « Ouah, quel orateur… l’enthousiasme et la passion de gagner jaillissent de mon écran. »







